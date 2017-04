Jakub K., instruktor sportów walki, podejrzany o śmiertelne pobicie w Zielonej Górze

Znany instruktor sportów walki, a zawodowo wielokrotny mistrz Polski w kick-boxingu, jest podejrzany o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 46-latka - poinformowała "Gazeta Lubuska". Według informacji gazety sportowiec miał zadać śmiertelny cios. Do tragicznego zdarzenia doszło w klubie z muzyką, koło ratusza w centrum Zielonej Góry. Doniesienia potwierdził dla Interii rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Zdjęcie . /Fot. Wojtek Laski /East News

- Mogę powiedzieć, że policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. Dwóch z nich usłyszało zarzuty, a jeden został przesłuchany w charakterze świadka. Odnośnie potwierdzenia oraz publikowania danych osobowych proszę kontaktować się z prokuraturą - powiedziała w rozmowie z Interią Małgorzata Barska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Reklama

Prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, dzisiaj przed południem nie był w stanie znaleźć kilku minut na rozmowę, ale udzielił krótkiej odpowiedzi drogą mailową. - Potwierdzam, jednym z zatrzymanych jest Jakub K. Faktycznie, jak mi "donieśli" dziennikarze z innych mediów, to zawodnik sportów walki - zaświadczył w rozmowie z Interią prokurator Fąfera.

W tej sprawie trwa śledztwo prokuratorskie, które ma odtworzyć dokładny przebieg tragicznych zdarzeń z niedzieli 23 kwietnia. Dochodzenie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, kto z zatrzymanych miał największy udział w śmierci 46-latka.

Według informacji "Gazety Lubuskiej" to Jakub K. miał zadać śmiertelny cios, w postaci kopnięcia w krocze ofiary. Lokalna gazeta dodała, że udział sportowca w zajściu w klubie najprawdopodobniej był największy. Co więcej, K. miał także wraz z kolegami pobić osobę, która wraz z siostrą umierającego ruszyła mu na pomoc. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok denata.

Jakub K. to utytułowany sportowiec. Nieco ponad dwa tygodnie temu zamieścił w mediach społecznościowych radosną wiadomość, że w Piotrkowie Trybunalskim odzyskał tytuł mistrza Polski w kick-boxingu w formule full-contact (kat. +91 kg). To taki rodzaj walki, w której walczy się z pełnym impetem, a ciosy zadaje z całą siłą we wszystkie części ciała, oprócz tych najbardziej wrażliwych, np. krocza.

Podejrzany szczyci się także tym, że w swojej karierze sięgał po Puchar Świata oraz medale mistrzostw świata i Europy. Jest licencjonowanym instruktorem kick-boxingu.