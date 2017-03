Piotr Żyła: Wczoraj była impreza. Na kacu też się dało. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Udało się zrobić lepsze wyniki, niż się spodziewałem. Ten sezon był na pewno ciężki, dużo wysiłku, dużo daliśmy z siebie. Gdyby to była skocznia zwykła, a nie mamucia, można powiedzieć, że już by się nie chciało. A że to jest Planica, to jeszcze jest trochę motywacji i chęci polatania tutaj przy wspaniałej publiczności i atmosferze. Teraz jadę do domu. Wczoraj była impreza, tak że na kacu też się dało - powiedział po ostatnim konkursie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich Piotr Żyła. Źródło: TVN24/x-news