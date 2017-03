PŚ w skokach. Wiceprezes PZN nie daje Stochowi szans

Stefan Kraft wygrał piątkowy konkurs indywidualny Pucharu Świata w Planicy i powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad Kamilem Stochem, który zajął 5. miejsce, do 86 punktów. Do końca cyklu został już tylko finałowy, niedzielny konkurs, więc zwycięzca zaciętej rywalizacji między Austriakiem i Polakiem jest już praktycznie znany. - Moim zdaniem jest już rozstrzygnięta, dzisiaj Kraft udowodnił, że jest w świetnej dyspozycji. Ponad 80 punktów przy jednym konkursie, musiało by się wydarzyć jakieś nieszczęście. Ja uważam, że w tym roku Kraft jest zdobywcą Kryształowej Kuli - powiedział w rozmowie z x-news wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz. Dostawca: x-news