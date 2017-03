Apoloniusz Tajner: Adam Małysz kapitalnie wzmacnia ten zespół. Wideo

Polscy skoczkowie wrócili do Polski po mistrzostwach świata w Lahti, na których zdobyli dwa medale. Indywidualnie brąz wywalczył Piotr Żyła na dużej skoczni, a drużyna zdobyła mistrzostwo świata. Teraz zawodnicy dostaną chwilę na odpoczynek i regenerację, a potem udadzą się do Skandynawii na konkursy Pucharu Świata. - Zostało sześć konkursów indywidualnych i trzy drużynowe. Walka Kryształową Kulę między Stefanem Kraftem i Stochem będzie zacięta, ale stawiam na Kamila - powiedział prezes PZN Apoloniusz Tajner. - Z pozyskaniem Adama Małysza do współpracy trafiliśmy nie w dziesiątkę, ale w setkę. Kapitalnie wzmacnia i uzupełnia ten zespół. Takiego człowieka nam brakowało - dodał.