Apoloniusz Tajner: To przełomowy moment. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To ważny dzień dla PZN- u i polskich zawodników w sportach zimowych. Dzięki nowej umowie z Renault do związku trafiło 25 nowych samochodów. - To przełomowy moment – skomentował prezes Apoloniusz Tajner.