Adam Małysz: Przed ważną imprezą napięcie zawsze rośnie. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Polscy skoczkowie odlecieli do Lahti na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Podopieczni Stefana Horngachera są zaliczani do grona faworytów w obu konkursach indywidualnych oraz rywalizacji drużynowej. - Wiem, że wszyscy chcieliby usłyszeć, że zdobędziemy złote medale we wszystkich konkurencjach, ale to nie jest takie proste. Przed ważną imprezą napięcie zawsze rośnie. Nie wywierajmy zbyt wielkiej presji na chłopakach, bo oni wiedzą, co mają do zrobienia. Jedziemy do Lahti walczyć, ale przy tym zachowujemy spokój - powiedział dyrektor sportowy PZN Adam Małysz/Agencja TVN/x-news