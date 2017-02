Apoloniusz Tajner optymistą przed startami skoczków na MŚ w Lahti. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Polscy skoczkowie odlecieli do Lahti na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Podopieczni Stefana Horngachera są zaliczani do grona faworytów w obu konkursach indywidualnych oraz rywalizacji drużynowej. - Jeśli zawodnicy są w dobrej formie, to nie muszą się obawiać żadnej skoczni. W zawodach zawsze wystartuje najmocniejsza czwórka. Maciej Kot i Kamil Stoch są przymierzani do ścisłego grona kandydatów do medali, ale zaskoczyć mogą Piotr Żyła i Dawid Kubacki - powiedział Apoloniusz Tajner, prezes PZN. Źródło: Agencja TVN/x-news