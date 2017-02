Maciej Kot przed MŚ w Lahti. Wideo

Polscy skoczkowie odlecieli do Lahti na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Podopieczni Stefana Horngachera są zaliczani do grona faworytów w obu konkursach indywidualnych oraz rywalizacji drużynowej. W tej grupie jest Maciej Kot, który wygrał ostatni konkurs przed czempionatem. - Ostatnie wygrane są motywacją do dalszej pracy, ale to krok do osiągania kolejnych celów. Zwycięstwa mają to do siebie, że po pierwszym triumfie chce się więcej. Konkursy w Azji były dobrą porą do wygrywania, bo tuż przed mistrzostwami, ale i tak będziemy podchodzić do konkursów w Lahti tak, jak do każdych innych zawodów - powiedział Maciej Kot. Źródło: Agencja TVN/x-news