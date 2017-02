Kamil Stoch: Podchodzę do mistrzostw w Lahti z odrobiną dystansu. Wideo

Polscy skoczkowie odlecieli do Lahti na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Podopieczni Stefana Horngachera są zaliczani do grona faworytów w obu konkursach indywidualnych oraz rywalizacji drużynowej. - Jako drużyna jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, każdy zna swoją wartość. Musimy dalej wykonywać pracę tak, jak należy, a wtedy może się wszystko miło ułożyć. Podchodzę do mistrzostw w Lahti z odrobiną dystansu, mam już doświadczenie w tej kwestii. Wiem, co chcę osiągnąć, ale ważne jest to, jak chciałbym to zrobić - powiedział Kamil Stoch/Agencja TVN/x-news