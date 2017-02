Adam Małysz: Kamil w tym momencie jest nie do powstrzymania. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Pucharze Świata w Sapporo to Polacy świętowali sukcesy. W pierwszym, sobotnim konkursie zawody wygrał Maciej Kot. Następnego dnia, na najwyższym stopniu, stanął Kamil Stoch. - Kamil po raz kolejny udowodnił, że w tym momencie jest nie do powstrzymania. Przypadkowy odskok, to 18. miejsce, zupełnie na niego nie wpłynął. Jeśli zawodnik jest w formie, nawet w ogóle o tym nie myśli. Wydaje mi się, że Kamil w tym momencie jest takim zawodnikiem, który doskonale wie, co robi i jaka jest jego wartość. Krok po kroku dąży do tego, żeby w końcu w Planicy stanąć i odebrać Kryształowa Kulę - powiedział Adam Małysz, były skoczek narciarski, dyrektor reprezentacji Polski. Źródło: TVN24/x-news