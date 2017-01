Stefan Horngacher po konkursie w Zakopanem. Wideo

Trener polskich skoczków Stefan Horngacher był bardzo zadowolony nie tylko z postawy Kamila Stocha, który wygrał w Zakopanem, ale również Dawida Kubackiego, który ukończył konkurs na Wielkiej Krokwi na 8. pozycji. Przyznał też, że nie planuje odpuszczać żadnych zawodów Pucharu Świata. - Teraz jedziemy do Willingen, później do Oberstdorfu. Planujemy też wybrać się do Japonii i Korei. Chcemy wziąć udział w tak wielu konkursach, jak to możliwe, bo skoro forma jest wysoka, trzeba startować - powiedział austriacki szkoleniowiec. Źródło: Agencja TVN/x-news