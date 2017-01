Gregor Schlierenzauer w Zakopanem. Wideo

Gregor Schlierenzauer zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. - Brakowało mi tej energii i cieszę się, że tu wróciłem. Jestem na dobrej drodze do powrotu do czołówki, choć jest jeszcze parę rzeczy do poprawy. Po długiej przerwie wszystko jest dla mnie nowe, ale będę walczył krok po kroku o odzyskanie dobrej formy. Na razie cieszę się z życia i tego, że znów mogę tu skakać - powiedział Austriak. Dostawca: x-news