PŚ w Zakopanem. Peter Prevc przed zawodami. Wideo

Peter Prevc po absencji w Wiśle wrócił do reprezentacji Słowenii na zawody Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. W piątkowych treningach obrońca Kryształowej Kuli był najlepszy, a w kwalifikacjach trzeci. - Wygląda na to, że moje skoki są coraz to lepsze. Jednak mamy za sobą tylko trening i nie wiemy, czego się spodziewać w konkursie. Chcę cieszyć się skokami i zachować jak najwięcej sił na zawody - powiedział Prevc, który jako faworytów konkursu drużynowego upatruje w Polakach. - Sądzę, że reszta będzie walczyć o drugie miejsce - stwierdził Słoweniec. Dostawca: x-news