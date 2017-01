Adam Małysz wspomina PŚ w Zakopanem. Wideo

- Zakopane wspominam szczególnie, zwłaszcza konkursy z 2002 roku, gdzie było prawie 100 tysięcy ludzi. Groziło to niebezpieczeństwem, z góry wszędzie widziało się kibiców, nie było wtedy tyle ogrodzeń, a ludzie wspinali się na drzewa. Takich rzeczy się nie zapomina, bo to jeszcze bardziej motywuje do dalszego skakania - wspominał poprzednie konkursy Pucharu Świata w Zakopanem Adam Małysz. Dostawca: x-news