PŚ w skokach. Fortuna: To jeszcze nie jest szczyt formy Stocha

Kamil Stoch z dubletem w Wiśle! Dwukrotny mistrz olimpijski do triumfu z soboty (14 stycznia) dołożył zwycięstwo także w niedzielnym (15 stycznia) konkursie na skoczni imienia Adama Małysza. Tym razem zawodnik z Zębu pokonał Norwega Daniela-Andrego Tandego i Słoweńca Domena Prevca. - Udowodnił, że jest wielkim "kozakiem", jak to powiedzieć po sportowemu. Udowodnił, że jest najlepszy. Należało mu się to zwycięstwo. Ja już po pierwszej serii złożyłem gratulacje Bronkowi Stochowi, jego ojcu, bo w to wierzyłem. A to nie jest jeszcze forma stuprocentowa, bo tę trener wymarzył sobie na Lahti - skomentował w rozmowie z x-news Wojciech Fortuna, były skoczek narciarski, mistrz olimpijski z 1972 roku. Dostawca: x-news