Bronisław Stoch zdradził, co stoi za zwycięstwami syna. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bronisław Stoch zdradził, co jego zdaniem sprawia, że jego syn Kamil odnosi tak znakomite wyniki. - On zawsze stawiał sobie tylko takie cele, żeby dobrze skakać i ja myślę, że taka naturalna motywacja doprowadza go do sukcesów. Gdyby się skupiał na medalach, to nie wiem, czy by to osiągnął. Są nadal konkursy w Polsce, później mistrzostwa świata w Lahti i koniec sezonu w Planicy, tak że ma jeszcze wiele do zrobienia. Pozwólmy mu to spokojnie realizować - zaapelował ojciec zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni. Źródło: TVN24/x-news