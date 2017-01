Turniej Czterech Skoczni. Ojciec Kamila Stocha o sukcesie syna. Wideo

- To trofeum było od dawna wymarzone i wypracowane w pocie czoła, tym bardziej przynosi ono radość i szczęście. Ale na dobrą sprawę byłem przygotowany też na to, że wygra Tande, bo to wspaniały skoczek. W skokach trzeba się liczyć ze wszystkim. Należą się wielkie słowa uznania wszystkim naszym chłopakom, którzy skaczą w tym roku jak natchnieni. Trener to też niezwykły fachowiec i wspaniale buduje atmosferę i relacje w tej grupie - powiedział po zwycięstwie Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni jego ojciec Bronisław. Źródło: TVN24/x-news