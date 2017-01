Żona Piotra Żyły: On wyskakał podium TCS. Jestem o niego spokojna, bardziej się denerwuję, gdy skacze nasz syn

Piotr Żyła zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, tuż za Kamilem Stochem. W ostatnim konkursie w Bischofshofen Polak zajął trzecią pozycję. - To mu się nie udało, on to wyskakał. Nie nakładamy mu presji przed zawodami, my żyjemy normalnie i nikt przesadnie nie klepie go po plecach. Gdy siada na belce, jestem spokojna. Bardziej denerwuję się, gdy skacze nasz syn - powiedziała żona skoczka Justyna Lazar-Żyła.