Kamil Stoch po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni: To zasługa wieloletniej pracy

Kamil Stoch zwycięstwem w ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen przypieczętował triumf w całych zawodach. Drugie miejsce w turnieju zajął Piotr Żyła, a tuż za podium uplasował się Maciej Kot. - Przygotowaliśmy wyjątkową dyspozycję, to było najważniejsze. Natomiast to zasługa całej, wieloletniej pracy. To nie to, że w listopadzie usiedliśmy wspólnie i pomyśleliśmy, że przygotujemy się na turniej. Pracujemy przez całe swoje życie i to jest wynik tej pracy - powiedział mistrz olimpijski. Fakty TVN/x-news