Historyczny występ Polaków w Turnieju Czterech Skoczni. Apoloniusz Tajner: Kapitalna rzecz

- Spodziewałem się, że Kamil Stoch może wygrać Turniej Czterech Skoczni. Natomiast to, że Piotr Żyła wskoczy na drugie miejsce, że wskoczy na podium konkursu w Bischofshofen, że Maciek Kot skończy na czwartym miejscu, a mało zabrakło, żeby zamknął czysto polskie podium, to już zupełnie wspaniała historia, kapitalna rzecz. Jesteśmy szczęśliwi, bo to, co się stało, bardzo dużo znaczy dla polskich skoków, polskiego narciarstwa i generalnie dla polskiego sportu - powiedział prezes PZN Apoloniusz Tajner. TVN24/x-news