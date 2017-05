Żona Małysza "zdradziła" nową twarz Piotra Żyły. Co na to Adam Małysz?

Przed sezonem letnim Piotr Żyła mocno ograniczył swoją aktywność w mediach społecznościowych, ale mniejszy rozmach "Wiewióra" nadrabiają inni, zwłaszcza żona skoczka Justyna, a teraz także... Izabela Małysz. Żona "Orła z Wisły" zamieściła zdjęcie, które ujawnia nowy wizerunek Żyły. Z tej zmiany Adam Małysz powinien być zadowolony.

Zdjęcie Piotr Żyła /Fot. Tomasz Jastrzębowski /East News

Znakiem rozpoznawczym w wyglądzie Piotra Żyły od dłuższego czasu była tzw. kozia bródka, czyli niewielki zarost, który "Wiewiór" sobie polubił. Zdarzało się, że indywidualny brązowy medalista mistrzostw świata z Lahti, golił zarost na gładko, ale później prędko wracał do punktowej stylizacji, nazywanej przez niektórych ponadczasowym klasykiem.

Niewykluczone, że za formą skoczka, która eksplodowała tej zimy, właśnie poszła przemyślana metamorfoza w wyglądzie. Nie wiadomo, czy zmiana zagości na stałe w sezonie olimpijskim, ale możliwe, że nowy image sportowca przetrwa chociaż do sezonu letniego.

Otóż Żyła zaczął przypominać Adama Małysza, a przypomnijmy, że lata temu w okresie tzw. małyszomanii słynny wąs "Orła z Wisły" miał tysiące naśladowców.

Po zakończeniu kariery Małysz odrzucił restrykcyjną dietę, jego sylwetka i twarz nabrały kształtów, ale charakterystyczny zarost pod nosem nadal jest znakiem rozpoznawczym najbardziej utytułowanego polskiego skoczka w historii.

Opublikowane przez Izabelę Małysz zdjęcie, w serdecznym uścisku z Żyłą, właśnie pokazuje, że na twarzy skoczka z Wisły dokonała się zmiana. Jeśli to nie wyłącznie przejściowy stan, do następnego golenia, to "Wiewióra" i Adama Małysza będzie łączyło nie tylko pokrewieństwo.

Przypomnijmy, że żona Żyły - Justyna, z domu Lazar, jest kuzynką Małysza, a zatem obie rodziny są ze sobą skoligacone.

AG