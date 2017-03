W piątek startuje Raw Air. Czegoś takiego jeszcze w skokach nie było

W piątek w Norwegii skoczkowie narciarscy, a wśród nich siedmiu Polaków, rozpoczną morderczą rywalizację w nowym turnieju Raw Air. Czegoś takiego jeszcze nie było. - Mnie się to bardzo podoba. Jestem zwolennikiem zmian w skokach - mówi w rozmowie z Interią Maciej Kot, który ma szansę zostać historycznym, pierwszym zwycięzcą nowych zawodów.

Maciej Kot

Do Norwegii lecą: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy w ostatnią sobotę wywalczyli drużynowe złoto MŚ w Lahti, a także Jan Ziobro i Stefan Hula, którzy też byli w Lahti, ale nie startowali w zawodach. Siódemkę uzupełnia Klemens Murańka. Ten ostatni, dobrymi startami w Pucharze Kontynentalnym, wywalczył dodatkowe miejsce dla Polski na ostatnią część sezonu PŚ.

W Norwegii skoczkowie wezmą udział w czterech konkursach indywidualnych i dwóch drużynowych, które na normalnych zasadach wliczane są do klasyfikacji Pucharu Świata i Pucharu Narodów. Ale to nie koniec...

Wszystkie sześć konkursów, a więc i te drużynowe, a także wyniki kwalifikacji, zaliczane będą do łącznej punktacji nowego turnieju Raw Air, biorąc pod uwagę noty, uzyskane przed skoczków. Kto chce walczyć o czołowe miejsca, nie może myśleć o dniu wytchnienia i odpuszczeniu kwalifikacji, nawet będąc w czołowej dziesiątce PŚ.

- Dla zawodników jest to duże wyzwanie, szczególnie pod względem fizycznym - mówi Kot. - Mamy sześć konkursów w dziewięć dni plus kwalifikacje. Liczy się 16 skoków, każdy może być na wagę zwycięstwa w turnieju - podkreśla nasz rozmówca.

Triumfator turnieju otrzyma 60 tys. euro. Nagroda za drugie miejsce wynosi 30 tys., a za trzecie - 10 tys.

- Ten pomysł bardzo mi się podoba i jestem naprawdę zadowolony, że został zrealizowany. Czegoś takiego nie było. Zapowiada się ciężki turniej, ale cieszę się, że będę mógł brać udział w pierwszej edycji - mówi Kot, który nie ukrywa, że jest zwolennikiem zmian w skokach.

- Może nie drastycznych i przełomowych, ale trzeba iść z duchem czasu - zaznacza. - Nowa formuła jest ciekawa nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim dla kibiców. Każdej dyscyplinie sportu zależy na tym, aby była jak najbardziej popularna. A popularność i zainteresowanie kibiców zdobywa się czymś nowym - podkreśla Kot.

Piąty zawodnik PŚ przywołuje tu przykład Turnieju Czterech Skoczni, który od dawna cieszy się prestiżem i popularnością, a mimo to wprowadzono w nim zmiany, takie jak rywalizacja w parach i system KO oraz podniesiono znaczenie kwalifikacji, które przesądzają o rozstawieniu par w pierwszej serii konkursowej.

W Raw Air skoczkowie rywalizować będą na skoczniach dużych w Oslo-Holmenkollen, Lillehammer i Trondheim, a na kończący turniej weekend przeniosą się na skocznię mamucią w Vikersund. Cały cykl to wyzwanie dla najlepszych. - Skocznie bardzo się od siebie różnią, a na końcu "mamut" dodatkowo powoduje, że wygrywa najwszechstronniejszy skoczek z najrówniejszą formą - mówi Kot.

Nie wszystkie reguły w Raw Air wydają się sprawiedliwe. Chodzi przede wszystkim o włączenie do klasyfikacji indywidualnej not zawodników z konkursów drużynowych. Taki pomysł może być krzywdzący dla niektórych skoczków. - Szwajcar Simon Ammann, czy Francuz Vincent Descombes-Sevoie mogą w ogóle nie doczekać się udziału ich drużyn w konkursach albo odpadną po pierwszej serii - zauważa Kot.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Skoczek z Zakopanego zapewnia, że jest gotowy na surowy (raw - ang.) turniej, mimo że to już końcówka ciężkiego sezonu, a zawodnicy są bezpośrednio po mistrzostwach świata. Nasi skoczkowie mieli zaledwie dwa dni wolnego na regenerację po powrocie z Lahti. - Jestem wypoczęty i gotowy do dalszych startów. Prawda jest taka, że kiedy są dobre wyniki, to siły wolniej się kończą, czerpie się więcej radości ze startów i chce się jechać na kolejne zawody. Kiedy sezon jest słaby, to i siły uciekają wcześniej, wypatruje się końca sezonu. Dla mnie ten sezon mógłby jeszcze długo trwać - zapewnia.

Oprócz rywalizacji w nowym turnieju, naszemu zawodnikowi chodzi po głowie walka o czwarte, a nawet trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, w której jest piąty. Do czwartego, Domena Prevca, Kot traci tylko 16 punktów. Słoweniec po świetnym starcie sezonu kompletnie się pogubił i wyjechał do domu w połowie mistrzostw świata.

- Doścignąć Daniela Andre Tandego będzie trudniej, bo strata do niego jest większa (236 punktów - red.), poza tym skacze u siebie - mówi drużynowy złoty medalista z Lahti. Polaka goni z kolei Niemiec Andreas Wellinger, który jest w znakomitej formie, a do odrobienia ma tylko 35 punktów.

Jaki jest plan naszej kadry na norweskie tournee? - Nieważne, czy to jest Raw Air, Turniej Czterech Skoczni, czy mistrzostwa świata, każdy konkurs jest traktowany jednakowo. Nie będziemy patrzeć na turniej, tylko na każde zawody z osobna - zapewnił Kot.

Program Raw Air:

Oslo



piątek, 10 marca 2017 - prolog (kwalifikacje)



sobota, 11 marca 2017 - konkurs drużynowy



niedziela, 12 marca 2017 - konkurs indywidualny

Lillehammer



poniedziałek, 13 marca 2017 - prolog (kwalifikacje)



wtorek, 14 marca 2017 - konkurs indywidualny

Trondheim

środa, 15 marca 2017 - prolog (kwalifikacje)



czwartek, 16 marca 2017 - konkurs indywidualny

Vikersund

piątek, 17 marca 2017 - prolog (kwalifikacje)



sobota, 18 marca 2017 - konkurs drużynowy



niedziela, 19 marca 2017 - konkurs indywidualny

Waldemar Stelmach