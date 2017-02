Uniwersjada. Brązowy medal skoczków narciarskich

Polacy zdobyli w niedzielę brązowy medal w drużynowym konkursie skoków narciarskich na zimowej Uniwersjadzie w Ałmatach. Złoty wywalczyli Rosjanie, drugie miejsce zajęli Słoweńcy.

Zdjęcie Krzysztof Miętus /AFP

W reprezentacji Polski wystąpili Krzysztof Miętus (AWF Katowice, AZS Zakopane), Stanisław Biela (AWF Katowice, UKS Sołtysianie Stare Bystre) i Przemysław Kantyka (AWF Katowice, Klimczok Bystra).

Polacy po pierwszej serii byli na trzeciej pozycji z stratą 8,6 pkt do prowadzących Rosjan. Miętus i Biela uzyskali po 99 m, Kantyka miał 100,5 m. W finale najdalej - 104 m skoczył Kantyka, Biela - uzyskał 99 m i Miętus 97 m, co wystarczyło do utrzymania trzeciej lokaty.

W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Słoweniec Aljaz Vodan (101,5 m i 104,5 m) przed Czechem Cestmirem Koziskiem (101,5 m i 104,5 m) i Rosjaninem Aleksandrem Bażenowem (102 m i 103 m). Na piątej pozycji został sklasyfikowany Kantyka, dziesiąty był Biela, a czternasty Miętus.

Wcześniej w niedzielę ekipa biało-czerwonych wywalczyła dwa złote medale: Katarzyna Rusin (IED Barcelona/KS Ski Test Kraków) w snowboardowej konkurencji slopestyle oraz kombinatorzy norwescy w zmaganiach drużynowych.

Polacy zdobyli dotychczas pięć złotych, dwa srebrne i cztery brązowe medale. Tym samym ich dorobek w 28 uniwersjadowych startach wzrósł do 170 krążków - 52 złotych, 58 srebrnych i 60 brązowych.

Dotychczasowi polscy medaliści 28. uniwersjady:

złote:

Weronika Biela (Uniwersytet Jagielloński/AZS Zakopane) - snowboard (slalom równoległy) Aleksandra Król (AWF Kraków/F2 Dawidek Team Zakopane) - snowboard (slalom gigant równoległy) Adam Cieślar (WSEwS Warszawa/AZS AWF Katowice) - kombinacja norweska (ze startu wspólnego) Katarzyna Rusin (IED Barcelona/KS Ski Test Kraków) - snowboard (slopestyle) Wojciech Marusarz (AWF Katowice/AZS Zakopane), Paweł Słowiok (AWF Katowice/AZS AWF Katowice), Cieślar - kombinacja norweska (drużynowo)

srebrne:

Oskar Kwiatkowski (AWF Kraków/AZS Zakopane) - snowboard (slalom równoległy) Cieślar - kombinacja norweska

brązowe:

Karolina Sztokfisz (Uniwersytet Warszawski/AZS Zakopane) - snowboard (slalom równoległy) Sztokfisz - snowboard (slalom gigant równoległy) Paweł Słowiok - kombinacja norweska Krzysztof Miętus, Stanisław Biela, Przemysław Kantyka - skoki narciarskie (konkurs drużynowy)