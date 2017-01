Turniej Czterech Skoczni. Trwa I seria konkursu w Innsbrucku NA ŻYWO

Silny wiatr przeszkadza w sprawnym przeprowadzeniu konkursu w Innsbrucku. Dla polskich kibiców najważniejsza informacja jest taka, że Kamil Stoch w serii próbnej upadł i narzeka na ból barku. Mimo kłopotów, ma jednak wystartować w pierwszej serii. Chory jest też jego największy rywal - Austriak Stefan Kraft.

Zdjęcie Kamil Stoch w Innsbrucku /PAP/EPA

- Zeskok jest fatalnie przygotowany. Są tam dziury, które przeszkadzają w wylądowaniu - tłumaczył przyczyny upadku Stocha Adam Małysz. Dyrektorowi reprezentacji przytakiwał Apoloniusz Tajner, prezes PZN. Obaj twierdzą, że Stoch nie popełnił błędu, a wina leży po stronie organizatorów.

W oficjalnych treningach i kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku Polacy spisywali się fenomenalnie. Rywali w sesjach treningowych deklasował Stoch, który jednocześnie odpuścił kwalifikacje. Dlatego też w pierwszej serii konkursu miał się zmierzyć z mocnym Kraftem.

Miał, bo Stoch upadł w ostatniej serii próbnej, a Kraft jest chory. Tuż po rozpoczęciu konkursu Adam Małysz, dyrektor naszej kadry poinformował, że Stoch weźmie udział w pierwszej serii. Na razie nie wiadomo, co z Kraftem.



- Kamil jest obolały. Uderzył o ziemię barkiem, który miał wcześniej operowany. Stwierdził jednak, że wystartuje. Obojczyk bardzo go bolał. Bał się, że ręka jest złamana, ale doktor wszystko sprawdził i jest po prostu mocno poobijana - powiedział Adam Małysz, dyrektor reprezentacji.

- Kamil dostał leki, ma mocno stłuczony bark, który został schłodzony. Robimy, co możemy, żeby wystartował. Nie jestem pewny w stu procentach, że nie stało się nic poważniejszego, ale wydaje się, że nie. Dokładne badania przeprowadzimy po konkursie. Na pewno jest już lepiej, ale poczekajmy jeszcze z ostatnią diagnozą - powiedział dr Aleksander Winiarski.

Pierwsza seria konkursu rozpoczęła się z opóźnieniem. Wiatr co chwila przeszkadzał w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. Ale nie tylko on, bo fatalnie przygotowany był zeskok. Nie tylko Stoch upadł po swoim skoku, bo również Austriak Florian Altenburger, którego sytuacja była bliźniaczo podobna do tej Stocha. Po prostu po wylądowaniu podskakiwał na nierównym zeskoku i upadł.



W parze z Austriakiem rywalizował Dawid Kubacki, który uzyskał 115 m. Polak awansował do drugiej serii.



Wielkie problemy mieli też inni. Np. Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, uzyskał tylko 112,5 m. Ale nawet taka odległość pozwoliła mu awansować do drugiej serii.



115 metrów skoczył Jan Ziobro, który pokonał Markusa Schiffnera i zameldował się w drugiej serii. Nie zobaczymy w niej natomiast Stefana Huli.





Pary Polaków w pierwszej serii:

Dawid Kubacki 105,6 pkt (115 m) - Florian Altenburger (Austria) 74,8 pkt (115 m)



Jan Ziobro 100,7 pkt (115 m) - Markus Schiffner (Austria) 87,1 pkt (107,5 m)



Lukasz Hlava (Czechy) 106,9 pkt (120,5 m) - Stefan Hula 84,9 pkt (100,5 m)

Andres Fannemel (Norwegia) - Piotr Żyła

Klemens Murańka - Maciej Kot

Kamil Stoch - Stefan Kraft (Austria)

