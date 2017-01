Turniej Czterech Skoczni. "Stoch walczył jak lew". Tande: Widziałem go poobijanego

Media w Austrii z wielkim uznaniem piszą o Kamilu Stochu, który, mimo groźnego upadku w serii próbnej, wystąpił w konkursie w Innsbrucku i zajął czwarte miejsce. Jego rywal do triumfu w Turnieju Czterech Skoczni, Daniel Andre Tande, życzy mu zdrowia.

Zdjęcie Kamil Stoch /Grzegorz Momot /PAP

"Bohater dnia", "walczył jak lew" - tak austriackie media opisały środowy występ Stocha.

Jak wykazały badania przeprowadzone bezpośrednio po konkursie, z barkiem nie jest tak źle, jak się wydawało. Nie doszło do żadnych uszkodzeń kostnych, a sam Stoch napisał na Facebooku, że poza małym krwiakiem nic mu nie jest.

"Z bólem jakoś sobie poradzę. Zamierzam z pełną mocą skakać, najlepiej jak potrafię" - obiecał.

To na pewno się przyda. W piątek w Bischofshofen odbędzie się ostatni z czterech konkursów. Stoch, który jeszcze nigdy nie stał na podium tej imprezy, zaatakuje z drugiego miejsca. Po loteryjnych zawodach w Innsbrucku (z powodu wiatru rozegrano tylko jedną serię) na pozycję lidera awansował bowiem Norweg Tande, ale ma zaledwie 1,7 pkt przewagi nad Polakiem. To w przeliczeniu na odległość niecały metr.

"Tande wygrał zawody, ale bohaterem dnia jest Stoch. Waleczny chłopak z Polski podniósł się z upadku, stanął na skoczni z mocno bolącym barkiem i nie stracił dystansu, mimo że szyki próbował pokrzyżować mu nawet wiatr" - napisano na internetowej stronie berkutschi.com.

Upadek Kamila Stocha w Innsbrucku (Galeria) 1 9 Kamil Stoch upadł na treningu w Innsbrucku Autor zdjęcia: Marek Podmokly Źródło: 9

W polskim obozie panuje teraz pełen optymizm, zwłaszcza po badaniach, które nie wykazały niczego groźnego. "Biało-czerwoni" przemieścili się już do Bischofshofen i są w znakomitych humorach.

- Kamil nie powinien mieć problemów z pokonaniem Tandego, ale nie lekceważyłbym jeszcze Stefana Krafta, a czarnym koniem może być Piotrek Żyła (czwarty obecnie w klasyfikacji turnieju - red.) - mówił czterokrotny medalista olimpijski Adam Małysz.

On wie, co mówi. Przecież sam szesnaście lat temu wygrał Turniej Czterech Skoczni i jest na razie jedynym Polakiem, któremu to się udało. Stoch może powtórzyć jego sukces, ale obecna edycja imprezy na pewno przejdzie do historii.

Aż trzech Polaków znajduje się w czołowej siódemce klasyfikacji generalnej. Blisko podium jest też Żyła. Do trzeciego w zestawieniu Austriaka Krafta traci siedem punktów. Siódmy jest Maciej Kot. Kolejni reprezentanci "Biało-czerwonych" także radzą sobie bardzo dobrze - Dawid Kubacki jest 16., a Stefan Hula 20.

Jednak nie tylko polscy kibice mają nadzieję, że ich zawodnik zgarnie czek na kwotę 20 tys. franków szwajcarskich. Apetyty Norwegów rozbudził Tande.

- Upadek Stocha i choroba Krafta pomogły Tandemu. Czy może los chce mu dać szansę? - pytają norwescy dziennikarze.

Sam Tande pozostaje skromny. - Jechałem z Kamilem windą. Widziałem, jaki jest poobijany. Mam wielką nadzieję, że do piątku wydobrzeje i w pełni sił będzie mógł walczyć. Tego samego życzę Stefanowi Kraftowi, by szybko doszedł do siebie po grypie i jeszcze pokazał, na co go stać - powiedział.

Zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni Stoch nie ma jeszcze w dorobku. Na swoim koncie ma m.in. dwa złote medale olimpijskie z Soczi (2014), mistrzostwo świata (2013) oraz Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2013/14).