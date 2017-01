Turniej Czterech Skoczni. Sędziowie źle zmierzyli skok Daniela Andre Tandego?

- Błędy mogą się zdarzyć każdemu, kto obsługuje specjalistyczny program komputerowy - przyznał Sędzia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) Lech Pochwała. Uważa on, że mimo zaawansowanej technologii stosowanej przy pomiarach skoków, pomyłki wciąż są możliwe. Pochwała w ten sposób odniósł się do sytuacji z nieudanym skokiem, zakończonym nietypowym lądowaniem, Daniela Andre Tandego w finałowej serii kończącego Turniej Czterech Skoczni konkursu w austriackim Bischofshofen.

Zapisy wideo poddają w wątpliwość uzyskaną przez Norwega odległość 117 m, gdyż broniąc się przed upadkiem wylądował najpierw na jednej narcie, a po chwili dopiero dołączył drugą. Tande po nieudanej próbie stracił szansę walki z Kamilem Stochem o zwycięstwo w TCS. Spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedził go jeszcze Piotr Żyła. Gdyby ostatni skok Norwega był krótszy o 4-4,5 m, mógłby przegrać z czwartym ostatecznie Maciejem Kotem.

Polski arbiter, sędziujący od kilkunastu lat m.in. w zawodach FIS w skokach i lotach narciarskich, powiedział, że według przepisów dotyczących takiego skoku to, ile metrów zostanie zapisane w wyniku zależy od momentu, w którym podłoża dotknie całą powierzchnią pierwsza narta, a nie druga.

- Natomiast, gdy skoczek ląduje tzw. telemarkiem, odległość wyznacza punkt położony w połowie pomiędzy środkami jego stóp. Gdy na dwóch nogach jednocześnie - po środku stóp, a przy upadku jest to moment pierwszego zetknięcia się narty czy danej części ciała z zeskokiem - tłumaczył Pochwała.

Pomiaru dokonuje się za pomocą kamer oraz specjalnego programu komputerowego.

- Tzw. wideo-pomiar to po prostu człowiek, który w odpowiednim momencie robi tzw. stopklatkę. Zatrzymanie powoduje, że program automatycznie podaje odległość z dokładnością do pół metra. Technicznie wygląda to tak, że na zeskok, tak mniej więcej od 60. do np. 150. metra przy dużej skoczni, nakierowane są kamery, a na monitorze program tworzy ułożone co metr wirtualne linie - poinformował.

Jego zdaniem człowiek obsługujący pomiar zawsze może się pomylić.

- Np. przeoczyć moment dotknięcia zeskoku przez pierwszą nartę. Moim zdaniem jednak zdarza się to niezwykle rzadko, bo gdyby było inaczej - mielibyśmy więcej protestów. Przypomnę, że ekipa danego kraju ma 15 minut na zgłoszenie swoich wątpliwości. Jeżeli tego nie zrobi, to znaczy, że albo nikt się w porę nie zorientował, albo po prostu uznano prawidłowość podanego wyniku - tłumaczył.

Zapytany, czy pomyłka może być spowodowana wadliwą pracą sprzętu lub oprogramowania powiedział, że tak również może się zdarzyć.

- Według mnie jedynie wtedy, gdy zaistnieje konkretna awaria lub wyłączony zostanie prąd, ale wówczas przecież natychmiast do akcji wkraczają sędziowie, którzy ustawieni są na schodkach wzdłuż zeskoku - podsumował Pochwała.



