Turniej Czterech Skoczni. Polska para w konkursie w Bischofshofen

Austriacy i Czesi będą rywalami "Biało-czerwonych" w pierwszej serii konkursu w Bischofshofen rozgrywanej systemem KO. W ostatnich zawodach TCS kibice obejrzą też bratobójczy pojedynek Polaków. Początek imprezy o godz. 16.45.

Zdjęcie Jan Ziobro /Grzegorz Momot /PAP

Kamil Stoch traci do prowadzącego Daniela Andre Tande 1,7 pkt. Polak potłukł się w Innsbrucku, a także w pierwszym treningu w Bischofshofen i nie wiemy, jak wpłynie to na jego formę. Jedno jest pewne - nie odpuści i do końca będzie walczył o zwycięstwo.



W pierwszej serii Stoch zmierzy się w rundzie KO z Manuelem Fettnerem z Austrii. Z innym skoczkiem z tego kraju zmierzy się natomiast Piotr Żyła, który po trzech konkursach jest czwarty i ma chrapkę na podium TCS. Jego rywalem będzie Philipp Aschenwald.



Dawid Kubacki i Maciej Kot trafili na skoczków z Czech. Odpowiednio zmierzą się z Janem Maturą i Tomaszem Vancurą.



Tymczasem Stefan Hula i Jan Ziobro będą skakać przeciwko sobie. Przynajmniej jeden z naszych reprezentantów ma więc zapewniony udział w drugiej serii. Przegrany może się jednak znaleźć w gronie tzw. "szczęśliwych przegranych", którzy wystąpią w serii finałowej.





Turniej Czterech Skoczni - klasyfikacja generalna 1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 710,3 2. Kamil Stoch (Polska) 708,6 3. Stefan Kraft (Austria) 693,7 4. Piotr Żyła (Polska) 686,7 5. Manuel Fettner (Austria) 671,7 6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 669 7. Maciej Kot (Polska) 665,5 8. Stephan Leyhe (Niemcy) 651,2 9. Peter Prevc (Słowenia) 648 10. Jewgienij Klimow (Rosja) 647,7 Zobacz pełną tabelę

"Polskie" pary w Bischofshofen:



​Philipp Aschenwald (Austria) - Piotr Żyła

Jan Matura (Czechy) - Dawid Kubacki



Tomasz Vancura (Czechy) - Maciej Kot



Kamil Stoch - Manuel Fettner (Austria)



Stefan Hula - Jan Ziobro