Turniej Czterech Skoczni. Maciej Kot: Każdy kombinuje

Stefan Kraft, Domen Prevc i Daniel-Andre Tande to faworyci Macieja Kota do triumfu w Turnieju Czterech Skoczni. Austriacy kombinują ze sprzętem? - Na pewno. Każdy kombinuje - powiedział w rozmowie z Interią Kot.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot: Cieszę się, że utrzymuję się w dziesiątce INTERIA.TV

Już dziś o 16.45 kwalifikacjami w niemieckim Oberstdorfie rozpocznie się 65. TCS. Jutro pierwszy konkurs w turnieju.

Reklama

Faworyci imprezy? - Kraft, Prevc i Tande - stwierdził Kot. - Austriacy mocniej zaatakowali - zauważył.

Kombinują ze sprzętem? - Na pewno. Każdy kombinuje. Austriacy znani są z tego, że na TCS zazwyczaj przygotowują coś specjalnego i też formę podporządkowują pod ten turniej, bo jest to dla nich bardzo ważna impreza. W ostatnich dziesięciu latach najczęściej wygrywali, mają patent - powiedział nasz skoczek.

- Stąd Kraft w roli faworyta, Michael Hayboeck też dochodzi do dobrej formy. Pokazał to, zwyciężając w Engelbergu - dodał.

- Na pewno będą silni, z tym trzeba się liczyć, ale myślę, że my wystąpimy w roli cichych faworytów, czy czarnego konia, chociaż sami siebie nie stawiamy w roli faworytów. To jest dla nas taki plus, coś co może nam ułatwić skakanie i pozwoli nam zaatakować z pozycji niekoniecznie faworyta - podkreślił Kot.

Jaka była dla skoczka pierwsza część sezonu? - Jestem zadowolony z realizacji założonego planu na pierwszy period. Mówiliśmy, że nie nastawiamy się na bardzo mocny początek, ale chcemy trzymać się blisko czołówki i pokazywać równą formę. Myślę, że taki obraz był widoczny, że cały czas byliśmy bardzo blisko - powiedział.

- Trzymałem się cały czas w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, na czym mi zależało. Podium w Lillehammer było pozytywnym akcentem i daje nadzieje na przyszłość - stwierdził.

Kot jest szósty w klasyfikacji generalnej PŚ, dlatego nie musi brać udziału w kwalifikacjach, podobnie jak czwarty Stoch. Na Turnieju Czterech Skoczni obowiązuje jednak system KO, czyli rywalizacja w parach w pierwszej serii. Zawodnicy, którzy odpuszczą kwalifikacje, skazani są na rywalizację z tymi, którzy w kwalifikacjach byli najlepsi.

Waldemar Stelmach

Zdjęcie Maciej Kot /Grzegorz Momot /PAP