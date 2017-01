Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch upadł na ostatnim treningu w Innsbrucku

Silne podmuchy przeszkodziły w sprawnym przeprowadzeniu ostatniej sesji treningowej przed trzecim konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Mimo trudnych warunków najlepszy był Kamil Stoch, który skoczył aż 127 m. Polak jednak upadł, bo odpięła mu się linka trzymająca but. Na szczęście o własnych siłach opuścił zeskok, ale narzeka na ból barku. Adam Małysz poinformował, że Stoch wystartuje w konkursie.

Zdjęcie Kamil Stoch upadł na treningu przed konkursem w Innsbrucku /Grzegorz Momot /PAP

Turniej Czterech Skoczni - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 591,2 2. Stefan Kraft (Austria) 590,4 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 584,6 4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 572 5. Piotr Żyła (Polska) 570 6. Michael Hayboeck (Austria) 561,5 7. Manuel Fettner (Austria) 554,4 8. Maciej Kot (Polska) 548,9 9. Peter Prevc (Słowenia) 545 10. Stephan Leyhe (Niemcy) 538,2

- Zeskok jest źle przygotowany. Są tam dziury, które przeszkadzają w wylądowaniu - tłumaczył przyczyny upadku Stocha Adam Małysz. Dyrektorowi reprezentacji przytakiwał Apoloniusz Tajner, prezes PZN. Obaj twierdzą, że Stoch nie popełnił błędu, a wina leży po stronie organizatorów.

W treningu jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Dawid Kubacki, który uzyskał 119 metrów. Dalej skoczył Jan Ziobro, który zanotował 122,5 m.



Kolejny z Polaków, Stefan Hula, wylądował na 118. metrze. Chwilę wcześniej i później trening na chwilę wstrzymywano z powodu silnych podmuchów. Wiało tak mocno, że zmieniono belkę startową z ósmej na szóstą.



Serię próbną udało się jednak dokończyć. Kolejny z Polaków, Piotr Żyła, uzyskał przyzwoitą odległość 121,5 m. Startujący zaraz po nim Klemens Murańka skoczył dwa metry bliżej.



W pierwszej serii konkursu Murańka wystąpi w parze z... Maciejem Kotem, który w serii próbnej wylądował na 110. metrze.



Po raz kolejny znakomicie spisał się za to Kamil Stoch. Nasz mistrz udowodnił, że nie są straszne mu żadne warunki i uzyskał 127 m - skoczył najdalej w serii próbnej. Po lądowaniu Polak upadł, bo odpięła mu się linka trzymająca lewego buta. Na szczęście nic poważnego się nie stało i o własnych siłach opuścił zeskok. Stoch narzeka jednak na ból barku i lekarze próbują robić wszystko, by postawić go na nogi. Jego skok w I serii odbędzie się ok. godz. 15, o ile wiatr nie skomplikuje przeprowadzenia zawodów.

- Kamil wylądował w miejscu, gdzie są nierówności. Widać to gołym okiem. Spowodowały one zerwanie lewego wiązania. Niby wyglądało to niegroźnie, ale upadł na lewe udo i bark. Lekarz stara się doprowadzić go do sprawności. Zmaga się wiatr, Kraft jest chory. Okoliczności tego konkursu są dramatyczne - powiedział przed kamerami TVP Apoloniusz Tajner, prezes PZN.

Tuż po rozpoczęciu pierwszej serii Adam Małysz poinformował, że Stoch wystartuje w konkursie.



- Jest obolały. Uderzył o ziemię barkiem, który miał wcześniej operowany. Stwierdził jednak, że wystartuje. Obojczyk bardzo go bolał. Bał się, że ręka jest złamana, ale doktor wszystko sprawdził i jest po prostu mocno poobijana - powiedział Małysz, dyrektor reprezentacji.

- Uważam, że może skoczyć jeszcze lepiej. Głowa nie koncentruje się wówczas na skoku, a na bólu. A że Kamil skacze znakomicie, jak z automatu, to tylko może mu pomóc - dodał Małysz.

- Dostał leki, ma mocno stłuczony bark, który został schłodzony. Robimy, co możemy, żeby wystartował. Nie jestem pewny w stu procentach, że nie stało się nic poważniejszego, ale wydaje się, że nie. Dokładne badania przeprowadzimy po konkursie. Na pewno jest już lepiej, ale poczekajmy jeszcze z ostatnią diagnozą - powiedział dr Aleksander Winiarski.

Zdjęcie Wyniki serii próbnej (fot. fis-ski.com) /

Jego najgroźniejszy rywal - Stefan Kraft, nie skakał w ostatnim treningu. Mieszkał w pokoju z chorym Michaelem Hayboeckiem i prawdopodobnie zaraził się od niego.



Wyniki Polaków w treningu przed konkursem w Innsbrucku:



Dawid Kubacki - 119 m



Jan Ziobro - 122,5 m



Stefan Hula - 118 m



Piotr Żyła - 121,5 m



Klemens Murańka - 119,5 m



Maciej Kot - 110 m



Kamil Stoch - 127 m