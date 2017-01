Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch po badaniach, jest diagnoza

Kamil Stoch upadł w serii próbnej przed konkursem w Innsbrucku, ale wystartował w zawodach i zajął czwarte miejsce. Tuż po nich pojechał do szpitala. Badania wykazały, że nasz najlepszy skoczek nie doznał złamania i prawdopodobnie wystartuje w ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni.

Zdjęcie Adam Małysz, dr Aleksander Winiarski i Kamil Stoch /Grzegorz Momot /PAP

Stoch upadł w serii próbnej przed zawodami w Innsbrucku. Polak wylądował, ale ze względu na duże nierówności na zeskoku, urwała mu się linka trzymająca lewy but i się przewrócił.



- Dostał leki, ma mocno stłuczony bark, który został schłodzony. Robimy, co możemy, żeby wystartował. Nie jestem pewny w stu procentach, że nie stało się nic poważniejszego, ale wydaje się, że nie. Dokładne badania przeprowadzimy po konkursie. Na pewno jest już lepiej, ale poczekajmy jeszcze z ostatnią diagnozą - powiedział wcześniej Aleksander Winiarski, lekarz kadry.



Tuż po zawodach Winiarski ze Stochem udali się do szpitala w Innsbrucku. Skoczek ma przejść badania, a zdjęcie rentgenowskie miało wykazać, czy obojczyk nie jest złamany. Wicelider Turnieju Czterech Skoczni upadł na lewą stronę, a jakiś czas temu właśnie ten bark był operowany.



Jak podaje dziennikarz TVP Sport, Sebastian Szczęsny, zdjęcie nie wykazało złamania. To znakomita informacja dla Stocha, który obawiał się, że może to być coś poważniejszego.



W czwartek odbędą się kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen. Zawody odbędą się w piątek o godz. 16.45. Po nich okaże się, kto wygra 65. TCS.



Po trzech konkursach Stoch zajmuje drugie miejsce, bo wyprzedził go Daniel Andre Tande. Norweg ma jednak nieznaczną przewagę nad Polakiem, wynoszącą zaledwie 1,7 pkt.





