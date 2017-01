Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch najlepszy na pierwszym treningu w Bischofshofen

Kamil Stoch skoczył 141 m i był najlepszy na pierwszym treningu przed dzisiejszymi kwalifikacjami do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen.

Zdjęcie Kamil Stoch /PAP/EPA

Kamil Stoch mocno się potłukł w środę w Innsbrucku i fani zastanawiali się, czy skutki upadku nie przeszkodzą mu w kolejnym starcie. Tymczasem lider naszej kadry zdecydował się na udział w treningu i osiągnął najlepszy wynik!

Reklama

Miał jednak problemy przy lądowaniu. Jak podaje dziennikarz TVP Sport Sebastian Szczęsny, Kamil przysiadł na nartach, a później złapał się za kolano. Wygląda jednak na to, że wszystko jest w porządku.

Lider klasyfikacji generalnej TCS Daniel Andre Tande wylądował aż 10,5 m bliżej od Stocha i zajął szóstą lokatę. Czwarty był Maciej Kot z wynikiem 134 m.



Dzisiaj i jutro na skoczni w Bischofshofen zabraknie Klemensa Murańki. Trener polskiej kadry Stefan Horngacher po środowym konkursie w Innsbrucku odesłał go na zawody Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt, które odbędą się 7 i 8 stycznia.

Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 17.00. Transmisja telewizyjna w Eurosporcie 1.

Czwarty, ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni rozegrany zostanie w piątek o godz. 16.45. W klasyfikacji TCS zajmujący drugą lokatę Kamil Stoch traci do Daniela Andre Tandego 1,7 punktu. To najmniejsza różnica między liderem a wiceliderem po trzech konkursach od 18 lat. Trzeci Stefan Kraft traci do Stocha 14,9 pkt i 16,6 do Tandego.

Miejsca i wyniki Polaków na 1. treningu:

1. Kamil Stoch 106,1 pkt (141 m)

4. Maciej Kot 94,3 (134)



10. Dawid Kubacki 86,5 (133,5)

24. Jan Ziobro 77,2 (127,5)

36. Piotr Żyła 69,6 (117,5)

37. Stefan Hula 57,3 (123,5)

Turniej Czterech Skoczni - klasyfikacja generalna 1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 710,3 2. Kamil Stoch (Polska) 708,6 3. Stefan Kraft (Austria) 693,7 4. Piotr Żyła (Polska) 686,7 5. Manuel Fettner (Austria) 671,7 6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 669 7. Maciej Kot (Polska) 665,5 8. Stephan Leyhe (Niemcy) 651,2 9. Peter Prevc (Słowenia) 648 10. Jewgienij Klimow (Rosja) 647,7 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 1796 pkt 2. Austria 1790 3. Niemcy 1674 4. Norwegia 1320 5. Słowenia 1128 Zobacz pełną tabelę