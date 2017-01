Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch musi uważać na Stefana Krafta

O godz. 14.00, w austriackim Innsbrucku, rozpocznie się trzeci konkurs 65. Turnieju Czterech Skoczni. W pierwszej serii dojdzie do bezpośredniego pojedynku lidera klasyfikacji generalnej Kamila Stocha z wiceliderem Austriakiem Stefanem Kraftem. Szyki zawodnikom i organizatorom może pokrzyżować pogoda.

Zdjęcie Stefan Kraft i Kamil Stoch /PAP/EPA

Stoch jest w znakomitej formie i na półmetku rywalizacji wyrasta na głównego faworyta do końcowego triumfu. W obu konkursach niemieckiej części turnieju - w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen - lider "Biało-czerwonych" zajmował drugie miejsca. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi ma jednak zaledwie 0,8 pkt przewagi nad Kraftem. W przeliczeniu na odległość to tylko 44 centymetry. Trzeci w klasyfikacji Norweg Daniel-Andre Tande traci do naszego zawodnika 6,6 pkt.



Na słynnej Bergisel Stoch pokazał moc podczas wtorkowych oficjalnych treningów. W obu 29-letni skoczek był najlepszy. Lider TCS postanowił oszczędzać siły i zrezygnował z występu w kwalifikacjach, które wygrał jego najgroźniejszy rywal Kraft. Austriak również błysnął formą skacząc aż 134,5 m. Tak daleko nie lądował nikt - ani na treningach, ani w kwalifikacjach. Atutem Krafta jest to, że doskonale zna obiekt w Innsbrucku. 23-letni zawodnik może też liczyć na wsparcie kibiców.



Do bezpośredniego pojedynku Stocha i Krafta dojdzie w pierwszej serii konkursowej, rozgrywanej systemem KO. Ten, kto wyjzdzie zwycięsko z tej walki, na pewno złapie wiatr w żagle i mnóstwo pozytywnej energii. Kto, wie, czy nie będzie to kluczowy moment rywalizacji o końcowy triumf w tych prestiżowych zawodach. Kibice będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo starcie Stocha z Kraftem zakończy pierwszą serię.



W kwalifikacjach znakomicie zaprezentowali się Maciej Kot (2. miejsce) i Piotr Żyła (3. miejsce). Pierwszego z wymienionych czeka rywalizacja z kolegą z kadry Klemensem Murańką. Przeciwnikiem Żyły będzie natomiast Norweg Anders Fannemel. Jan Ziobro powalczy z Austriakiem Markusem Schiffnerem, Stefan Hula z Czechem Lukasem Hlavą, a Dawid Kubacki z Austriakiem Florianem Altenburgerem.



Konkurs na Bergisel zapowiada się niezwykle ciekawie. Karty może też rozdawać pogoda. Niestety, prognozy nie są zbyt optymistyczne. W środę w Innsbrucku spodziewane są obfite opady śniegu, a także silny wiatr.

Reklama

O godz. 12.30 ma rozpocząć się seria próbna, a o 14.00 pierwsza seria konkursowa.

Turniej Czterech Skoczni - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 591,2 2. Stefan Kraft (Austria) 590,4 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 584,6 4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 572 5. Piotr Żyła (Polska) 570 6. Michael Hayboeck (Austria) 561,5 7. Manuel Fettner (Austria) 554,4 8. Maciej Kot (Polska) 548,9 9. Peter Prevc (Słowenia) 545 10. Stephan Leyhe (Niemcy) 538,2 Zobacz pełną tabelę

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TCS. Stoch drugi w Ga-Pa. Wideo © 2016 Associated Press