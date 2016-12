Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch czwarty na treningach w Ga-Pa

Polscy skoczkowie potwierdzili dziś wysoką formę. Kamil Stoch był czwarty w obu sesjach treningowych przed niedzielnym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. W dziesiątce meldowali się też: Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Treningi wygrywali Daniel Andre Tande i Marcus Eisenbichler.

Zdjęcie Kamil Stoch /PAP/EPA

W piątek "Biało-czerwoni" bardzo dobrze zainaugurowali turniej. W konkursie w Oberstdorfie Kamil Stoch był drugi, a Piotr Żyła - siódmy. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który jest pierwszym liderem turnieju.

Reklama

Pierwszy trening



Dziś na pierwszym treningu w Ga-Pa Kamil Stoch (133,5 m) zajął czwarte miejsce. Maciej Kot (135 m) był siódmy, Piotr Żyła (133 m) - ósmy.

Dawid Kubacki (130,5 m) zajął 16. miejsce, Jan Ziobro (133 m) - 19., Stefan Hula (128 m) - 33., a Klemens Murańka (121,5 m) - 59.



Wygrał Norweg Daniel Andre Tande, który skoczył 135,5 m. Niemcy Stephan Leyhe i Marcus Eisenbichler uzyskali po 137 m i uplasowali się za Norwegiem. Nie skakał Stefan Kraft, a także jego rodacy: Michael Hayboeck i Manuel Fettner.

Drugi trening

W drugiej serii treningowej bardzo dobry skok na 135 m oddał Ziobro, co dało mu 12. miejsce. Wyprzedził go Kubacki (134,5 m), choć skoczył o pół metra bliżej i uplasował się na ósmej pozycji.



Żyła poprawił się o metr w stosunku do pierwszej serii - 134 m i 17. miejsce. Na 128,5 m wylądował Hula (35.). Jeszcze krócej niż w pierwszej serii - 119,5 m - skoczył Murańka (55.).



Na 131,5 m pofrunął Kot, co pozwoliło mu zająć 10. lokatę. Chwilę później świetną próbę na 135 m zaliczył Stoch. Wystarczyło to do zajęcia czwartego miejsca.

Drugi trening wygrał Niemiec Eisenbichler (136,5 m). Tyle samo skoczył Leyhe, który był trzeci. Drugie miejsce po skoku na 138,5 zajął Francuz Vincent Descombes Sevoie.

W drugiej serii pojawili się czołowi Austriacy. Hayboeck skoczył 132 m, Kraft był lepszy o pół metra, a Fettner wylądował na 133,5 m.



Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni po pierwszym konkursie:

1. Stefan Kraft (Austria) 308,0 pkt

2. Kamil Stoch (Polska) 305,2

3. Michael Hayboeck (Austria) 296,2

4. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 295,4

5. Manuel Fettner (Austria) 294,9

6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 293,1

7. Piotr Żyła (Polska) 291,9

8. Cene Prevc (Słowenia) 284,4

9. Jurij Tepes (Słowenia) 283,2

10. Peter Prevc (Słowenia) 281,8

...

12. Maciej Kot (Polska) 278,9

16. Dawid Kubacki (Polska) 273,8

18. Stefan Hula (Polska) 268

40. Klemens Murańka (Polska) 113,6



42. Jan Ziobro (Polska) 109,9