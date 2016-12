TCS: Stoch trzeci na treningu w Oberstdorfie, słaby występ D. Prevca

Kamil Stoch zajął trzecie miejsce na pierwszym treningu przed pierwszym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Bardzo słabo zaprezentował się Słoweniec Domen Prevc, lider PŚ. Dzisiaj jeszcze drugi trening i kwalifikacje.

Zdjęcie Kamil Stoch /Marek Podmokły / Kto wygra 65. Turniej Czterech Skoczni? Domen Prevc Kamil Stoch Daniel-Andre Tande Michael Hayboeck Stefan Kraft Peter Prevc Severin Freund Maciej Kot Piotr Żyła Ktoś inny

Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto wygra 65. Turniej Czterech Skoczni? Domen Prevc 24% Kamil Stoch 38% Daniel-Andre Tande 9% Michael Hayboeck 3% Stefan Kraft 4% Peter Prevc 2% Severin Freund 1% Maciej Kot 8% Piotr Żyła 5% Ktoś inny 6%

głosów: 605

Jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Jan Ziobro, który startował jako ósmy, poszybował na odległość 132 metrów i ostatecznie zajął 10. miejsce. Dzięki temu skokowi Polak bardzo długo prowadził. Wyprzedził go dopiero startujący jako 49. Niemiec Stephan Leyhe (133 metry).

Reklama

Klemens Murańka skoczył 117,5 m (53. miejsce), Stefan Hula 121,5 m (34.), Piotr Żyła, który jako pierwszy startował z obniżonego o jeden stopień rozbiegu, czyli szóstego, 126 m i był 16. Dawid Kubacki uzyskał 129 m i zakończył trening tuż za Ziobrą.

Najlepsi skakali już z piątego rozbiegu.

W tym gronie był Maciej Kot, który skoczył jednak tylko 121,5 m, co dało mu 19. pozycję. Mocno "odpalił" za to Stoch. 131 metrów wystarczyło na trzecie miejsce. Polak stracił do zwycięzcy tylko 0,4 pkt.



Fatalnie zaprezentował się natomiast Domen Prevc. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata skoczył tylko 115 metrów i zajął dopiero 47. miejsce.

Pierwszy trening w Oberstdorfie wygrał Niemiec Markus Eisenbichler (128 metrów), który wyprzedził rodaka Andreasa Wellingera (135 m), który skakał jako ostatni z siódmej platformy, tracąc do triumfatora 0,2 pkt.