Święto skoków w Zakopanem. Dylemat Stefana Horngachera

W piątek rozpoczyna się trzydniowe święto skoków narciarskich w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi w rolach głównych powinni wystąpić Polacy na czele z Kamilem Stochem, który jest w rewelacyjnej formie. Dylemat ma trener Polaków Stefan Horngacher, który musi wybrać skład na sobotni konkurs drużynowy.

Zdjęcie Polscy skoczkowie mają powody do radości /fot. Grzegorz Momot /PAP

W Zakopanem zobaczymy sześciu Polaków: Kamila Stocha, Macieja Kota, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Stefana Hulę i Jana Ziobrę. Zgodnie z limitami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), aktualnie przysługuje nam kwota sześciu zawodników, ale podczas konkursów indywidualnych rozgrywanych w Polsce nasza reprezentacja mogła dwukrotnie wystawić dwunastoosobowy skład. Nasza federacja skorzystała z tego przywileju w miniony weekend w Wiśle i na Zakopane Stefan Horngacher musiał okroić skład.



Na Wielkiej Krokwi odbędzie się konkurs drużynowy (sobota) i indywidualny (niedziela). W "drużynówce" Polacy po raz pierwszy w historii wystąpią w żółtych plastronach liderów Pucharu Narodów. Stefan Horngacher ma wielki dylemat, jaki skład wybrać na sobotnie zawody. Selekcjoner Orłów ma trzech pewniaków: Stocha, Kota i Żyłę. Do tego składu musi jeszcze wybrać jednego zawodnika. Wydaje się, że z trójki Kubacki, Hula, Ziobro, największe szanse ma pierwszy z wymienionych. Problem w tym, że Kubacki ostatnio chyba ma lekki kryzys. W niedzielnym konkursie w Wiśle nie zdołał zakwalifikować się do finałowej serii. Podobnie zresztą jak Hula i Ziobro. O tym, który z nich znajdzie uznanie w oczach Horngachera zadecydują piątkowe oficjalne treningi i kwalifikacje. Bez względu na to, w jakim ostatecznie składzie wystąpią "Biało-czerwoni", to i tak są głównymi faworytami do zwycięstwa.



"Drużynówka" zostanie rozegrana dopiero po raz drugi w tym sezonie. Pierwsze zawody odbyły się 3 grudnia w niemieckim Klingenthal i zakończyły się spektakularnym sukcesem Polaków. Był to pierwszy triumf "Biało-czerwonych" w historii i na dodatek odniesiony w imponującym stylu. Stoch i spółka zostawili daleko w tyle takie potęgi jak Niemcy i Austria.



W niedzielę równie ciekawie zapowiada się konkurs indywidualny. Stoch, który jest liderem klasyfikacji generalnej PŚ, stanie przed szansą na czwarte zwycięstwo z rzędu i 20. w karierze. Polscy kibice liczą też na dobre występy Kota i Żyły. Cała trójka ma pewny występ w zawodach ze względu na zajmowane miejsca w czołowej "10" PŚ. Pozostali nasi zawodnicy muszą "przebijać się" przez kwalifikacje.



Według prognoz, warunki atmosferyczne nie powinny przeszkadzać skoczkom i organizatorom. W godzinach rozgrywania kwalifikacji, sobotniego i niedzielnego konkursu spodziewany jest lekki mróz i słaby wiatr.



Rekord Wielkiej Krokwi należy od 23 stycznia 2010 do Simona Ammanna i wynosi 140,5 m. Szwajcar poprawił wówczas o pół metra wynik Niemca Svena Hannawalda z 2003 roku. Nieoficjalny jest o jeden metr lepszy, wynosi 141,5 m, taki wynik uzyskał 24 marca 2015 roku Stoch.



Program Pucharu Świata w Zakopanem:

Piątek, 20.01.2017

11:00 - Odprawa techniczna

16:00 - Oficjalny trening

18:00 - Kwalifikacje

Sobota, 21.01.2017

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 22.01.2016

14:30 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767 3. Domen Prevc (Słowenia) 751 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 502 6. Michael Hayboeck (Austria) 457 7. Manuel Fettner (Austria) 444 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 414 9. Piotr Żyła (Polska) 337 10. Severin Freund (Niemcy) 309 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 2397 pkt 2. Austria 2229 3. Niemcy 2029 4. Norwegia 1618 5. Słowenia 1399 Zobacz pełną tabelę