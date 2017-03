Stoch wciąż w grze o Kryształową Kulę. Małysz: Tanio skóry nie sprzeda

Kamil Stoch w pięknym stylu wygrał w środę prolog Raw Air w Trondheim i pokazał, że nie zamierza tanio sprzedać Stefanowi Kraftowi Kryształowej Kuli za triumf w Pucharze Świata. - Wystarczy, że odda dwa-trzy dobre skoki i wszystko może się zmienić - mówi w rozmowie z Interią Adam Małysz.

Zdjęcie Kamil Stoch w Trondheim /AFP

Stoch prowadził w klasyfikacji generalnej PŚ od 14 stycznia, gdy wygrał konkurs w Wiśle. Żółtą koszulkę lidera stracił na rzecz Krafta w ostatnią sobotę w Oslo. Już dziś kolejny konkurs PŚ i Raw Air w Trondheim, a Stoch traci do Austriaka zaledwie 31 punktów.

Lider polskiej kadry potwierdził wczoraj, że wielu zbyt wcześnie go skreśliło, patrząc na problemy techniczne w ostatnich konkursach i jednocześnie oglądając stabilnie i daleko skaczącego od wielu tygodni Krafta.

Małysz zapewnił, że głęboko wierzy w końcowy triumf Stocha w Pucharze Świata. - Wierzę, bo Kamil tanio skóry nie sprzeda. Kraft jest w wyśmienitej formie, ale strata do niego na razie nie jest duża - powiedział nam Orzeł z Wisły.

- Zawsze łatwiej jest atakować niż się bronić. Moment, w którym Kamil odda dwa-trzy dobre skoki, sprawi, że wszystko jeszcze może się wydarzyć - podkreślił.

Stoch w środę oddał dobry skok treningowy, a potem znakomity, na 139 m, w kwalifikacjach. Poprawił błędy techniczne, udało się wyeliminować problemy sprzętowe, m.in. przez zmianę butów na nowe.

- Kamil popełniał ostatnio błędy, które musiał korygować w powietrzu i skoki nie były już tak czyste, jak na Turnieju Czterech Skoczni. Musiał cały czas coś kontrolować, brakowało luzu, który pozwoliłby na automatyzm w jego skokach - analizował Małysz. - To jest koniec sezonu i jest trochę mało czasu dla tych, którzy muszą coś poprawiać. Ale jeśli jest się w takiej sytuacji, trzeba dążyć do tych dobrych skoków - zaznaczył.

Dziś Stoch i jego koledzy rywalizować będą o punkty Pucharu Świata na obiekcie w Trondheim. To dobry obiekt dla naszego skoczka, by odrabiać stratę do Krafta? - Nie ma większego znaczenia, jaka skocznia - powiedział Małysz. - Może być podobnie jak w Oslo i Lillehammer i rządzić będzie wiatr. W Trondheim rzadko się zdarzało, by była cisza i konkurs był sprawnie przeprowadzony - obawia się nasz były skoczek.

Od piątku aż do końca sezonu w następny weekend skoczkowie rywalizować będą tylko na obiektach mamucich, w Vikersund i Planicy. "Mamuty" to dobre skocznie na poprawianie technicznych błędów? - Jeśli skacze się dobrze na małych skoczniach, to nie ma problemu też na obiektach mamucich. Ale na "mamucie" też można pewne błędy skorygować. Jest więcej czasu, bo dłuższy jest i rozbieg, i lot - zaznaczył Małysz.

Orzeł z Wisły nie jest zaskoczony równą formą Piotra Żyły, który jest najwyżej z Polaków, na siódmym miejscu, w klasyfikacji Raw Air.

- Piotrka stać na bardzo dużo stać. Potwierdził to już na mistrzostwach świata, gdzie zdobył dwa medale. Był drugi w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. Jego sukcesy to nie jest niespodzianka, Piotrek nie wyskakuje już jak filip z konopi. To jest zawodnik, na którego się liczy, a on pokazuje się z jak najlepszej strony. Oczywiście czasem ma wahania, raz jest "torpeda", a inny skok bez błysku, ale utrzymuje swój dobry poziom - powiedział.

Z dużymi nadziejami jechał na Raw Air Maciej Kot, ale na razie musi się zadowolić 11. miejscem w klasyfikacji generalnej.

- To jest cały Maciek. Ma duże ambicje, bardzo szybko chciałby odnosić duże sukcesy i często to powoduje, że ich nie odnosi. Jeśli tylko na chwilę zapomni o chęci wygrywania, a skoncentruje się na dobrych skokach, od razu jest rezultat w postaci nawet wygranych konkursów. Maciek musi się nauczyć tego, że najważniejsze są dobre skoki. Czasem to ma, a czasem o tym zapomina - podkreślił Małysz.

Waldemar Stelmach

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Andreas Wellinger Niemcy 942,2 pkt. 2. Stefan Kraft Austria 935,1 3. Markus Eisenbichler Niemcy 917,5 4. Andreas Stjernen Norwegia 906,5 5. Peter Prevc Słowenia 889,8 6. Johann Andre Forfang Norwegia 883,9 7. PIOTR ŻYŁA Polska 883,3 8. Daiki Ito Japonia 746,5 9. Richard Freitag Niemcy 869,2 10. KAMIL STOCH Polska 861,9 11. MACIEJ KOT Polska 859,4 12. Robert Johansson Norwegia 859,2 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft 1320 2. KAMIL STOCH 1289 3. Daniel Andre Tande 1155 4. Andreas Wellinger 928 5. MACIEJ KOT 907 6. Domen Prevc 899 7. Michael Hayboeck 687 8. Manuel Fettner 654 9. Markus Eisenbichler 647 10. Peter Prevc 574 11. PIOTR ŻYŁA 558 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. POLSKA 4753 pkt 2. Austria 4508 3. Niemcy 4458 4. Norwegia 3082 5. Słowenia 2917 Zobacz pełną tabelę