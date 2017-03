Stefan Kraft obdarował upominkiem... Izabelę Małysz

Od piątku w Planicy Stefan Kraft będzie toczył zacięty bój z Kamilem Stochem o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Perspektywa zdobycia Kryształowej Kuli wcale nie powoduje, że sympatyczny skoczek z Austrii wszedł z Polakami na wojenną ścieżkę. Przekonała się o tym żona... Adama Małysza, pani Izabela.

Zdjęcie Stefan Kraft /PAP/EPA

Do szczęścia czasami potrzeba niewiele, liczy się przede wszystkim pomysłowość i niekonwencjonalny pomysł. Przekonała się o tym żona naszego najwybitniejszego skoczka w historii Adama Małysza, Izabela Małysz. Ładniejsza połówka obecnego dyrektora kadry naszych skoczków i kombinatorów norweskich musiała być wielce zaskoczona gestem Stefana Krafta, wszak prezent od lidera cyklu Pucharu Świata nazwała "piękną niespodzianką".

Zachowanie dwukrotnego mistrza świata trudno nazwać zalotnym, ale z drugiej strony nie wiadomo, co tak bardzo ośmieliło Austriaka, że zdecydował się dać tyle radości Izabeli Małysz.

Prezentem małżonka "Orła z Wisły" postanowiła podzielić się na Instagramie, gdzie zamieściła stosowną fotografię. Ta przedstawia zdjęcie Krafta z jego autografem oraz coś na słodko, czyli markowe wafelki.

Jeżeli nawet żonę Małysza udało się Kraftowi rozczulić, to gest Austriaka zapewne w żadnym stopniu nie wpłynie na poczynania Kamila Stocha, mimo że skoczek z Zębu darzy sympatią i szacunkiem swojego wielkiego rywala.

Między skoczkami dojdzie do fascynującej batalii, wszak podczas ostatniego konkursu turnieju Raw Air w norweskim Vikersund Stoch odrobił bardzo dużą stratę do lidera. Przed finałem w Planicy Polak traci już tylko 31 punktów do Krafta.

Na mamuciej skoczni w Słowenii odbędą się dwa konkursy indywidualne (piątek i niedziela) oraz jeden drużynowy (sobota).