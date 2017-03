Stefan Horngacher: Jeszcze dwa dni temu Kamil Stoch był kompletnie rozregulowany

Walka o Kryształową Kulę w skokach narciarskich wkracza w decydująca fazę. Kamil Stoch, który jeszcze niedawno był liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zajmuje obecnie drugie miejsce i traci go fenomenalnego Austriaka Stefana Krafta 86 punktów. Do końca sezonu pozostały cztery konkursy indywidualne.

Zdjęcie Kamil Stoch zajął 5. miejsce w Trondheim /AFP

Kamil Stoch i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski ze Stefanem Horngacherem na czele szukali przyczyny słabszych występów w ostatnim czasie. Austriacki szkoleniowiec podejrzewał, że problem leży w sprzęcie lidera "Biało-czerwonych". Skoczek z Zębu zmienił buty i "odpalił". Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi wygrał prolog Raw Air w Trondheim, a w konkursie zajął wysokie 5. miejsce. Podobny manewr, ze zmianą butów, przyniósł powodzenie z Piotrem Żyłą podczas mistrzostw świata w Lahti. Popularny "Wiewiór" na dużej skoczni wywalczył brązowy medal.



"Jeszcze dwa dni temu Kamil był kompletnie rozregulowany podczas lotu, a teraz odnalazł odpowiednie czucie" - powiedział Horgnacher przed kamerami TVP.



Czy Stoch jest jeszcze w stanie zagrozić Kraftowi w walce o Kryształową Kulę? W czterech ostatnich konkursach może odrobić straty, ale będzie to niezwykle trudne zadanie. Austriak prezentuje fenomenalną formę. Od konkursu w niemieckim Willingen Kraft nie schodzi z podium. W tym czasie 23-letni zawodnik wygrał aż pięć konkursów PŚ, a na mistrzostwach świata w Lahti zdobył dwa złote medale indywidualnie. Do tego dorzucił jeszcze brąz w drużynie.



"Już po mistrzostwach świata w Lahti było to dość jasne, że Kamila czeka go niesamowicie trudne zadanie. Może traci szanse na zdobycie Kryształowej Kuli, ale myślę, że w tym momencie nie jest to dla nas celem. Aktualnie skupiamy się na tym, aby wynieść naukę z bieżącego okresu. Cała drużyna nie prezentuje się optymalnie, ale pracujemy nad tym. Może się to okazać wartościowe dla naszego teamu. W tym sezonie wygraliśmy już tak dużo, że nie stresujemy się" - podkreślił Horngacher.



Teraz zawodników czeka rywalizacja już tylko na obiektach mamucich - w norweskim Vikersund i finał PŚ w słoweńskiej Planicy. W piątek o godz. 16.15 na Vikersundbakken rozpocznie się konkurs, który będzie składał się tylko z jednej serii. Zastąpi odwołane we wtorek zawody w Lillehammer. Nie będzie kwalifikacji, a jedynie sesja treningowa.

RK



PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1420 2. KAMIL STOCH (Polska) 1334 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 988 5. MACIEJ KOT (Polska) 927 6. Domen Prevc (Słowenia) 906 7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 8. Michael Hayboeck (Austria) 692 9. Manuel Fettner (Austria) 678 10. Peter Prevc (Słowenia) 610 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 566 Zobacz pełną tabelę

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 1237,1 pkt. 2. Andreas Wellinger Niemcy 1231,8 3. Markus Eisenbichler Niemcy 1206,2 4. Andreas Stjernen Norwegia 1200,8 5. Johann Andre Forfang Norwegia 1164,9 6. Peter Prevc Słowenia 1160 7. KAMIL STOCH Polska 1147 8. Richard Freitag Niemcy 1137,6 9. PIOTR ŻYŁA Polska 1127,8 10. Daiki Ito Japonia 1124,7 11. MACIEJ KOT Polska 1115,1 12. Robert Johansson Norwegia 1093 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. POLSKA 4826 pkt 2. Austria 4638 3. Niemcy 4609 4. Norwegia 3270 5. Słowenia 2972 Zobacz pełną tabelę