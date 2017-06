Radek Żidek zadowolony z postępów kadry B skoczków

- Każdy z zawodników zrobił krok do przodu. Bardzo dobrze prezentuje się Klemens Murańka. Dobrą robotę robi młody Łukasz Borkowski - mówi trener polskiej kadry B skoczków narciarskich Czech Radek Żidek.

Żidek został nowym szkoleniowcem kadry B tuż po zakończeniu minionego sezonu. Jego asystentami są Robert Mateja i Marcin Bachleda. W poprzednim sezonie to Mateja był pierwszym trenerem kadry B.

- Cieszę się, że mamy stworzony dobry team, który składa się z trzech trenerów, fizjoterapeuty oraz serwismena. Każdy z członków sztabu szkoleniowego wykonuje bardzo dobrą robotę - mówi Żidek, cytowany na stronie Polskiego Związku Narciarskiego.



- Widać już pierwsze efekty naszej współpracy, bo dyspozycja zawodników idzie troszkę do góry. Mamy jednak mały problem z koordynacją, którą zawodnicy powinni trenować jak byli mali. Poza tym musimy cały czas się rozwijać i poprawiać technikę, aby było coraz lepiej - podkreśla czeski trener.

Żidek chwali naszych skoczków, między innymi Klemensa Murańkę. - Każdy z zawodników zrobił krok do przodu ku lepszej dyspozycji. Bardzo dobrze prezentuje się Klemens Murańka. Jestem zadowolony z wykonanej przez niego pracy. Dobrze realizuje trening i w pełni koncentruje się na nim. Bardzo dobrze na skoczni wygląda już również Bartek Kłusek. Uważam, że na tą chwilę jest dobrze, jednak mamy jeszcze sporo rzeczy do poprawy, ale ufam, że pomału będziemy eliminowali te błędy - mówi trener kadry B.

Do jego kadry trafił młody Łukasz Bukowski, przeniesiony z ekipy juniorskiej. - Łukasz robi bardzo dobrą robotę i widać, że jego dyspozycja idzie do góry. Ma wielki potencjał i jeżeli będzie dalej dobrze pracował, to cały czas będzie się rozwijał. Obecnie pracujemy z nim nad poprawą techniki i jak skończymy techniczne rzeczy, wtedy będziemy rozwijali u niego koordynację - zapowiada trener.

Czeski szkoleniowiec ma możliwość podpatrywania podczas niektórych zajęć kadry A pod wodzą Stefan Horngachera. - Bardzo się cieszę, że mamy wspólne treningi z Kadrą A, bo widzę wtedy porównanie moich zawodników z tymi chłopakami. Jest to dla nas bardzo ważne, abyśmy wiedzieli jak skaczemy na tle innych reprezentantów - mówi Żidek.

W lipcu podopiecznych Czecha czeka pierwszy sprawdzian podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju.



- Teraz jedziemy na zgrupowanie do Kranja, gdzie za miesiąc czekają nas pierwsze zawody Pucharu Kontynentalnego. Będziemy się tam przygotowywali już do zawodów, abyśmy w 1stu procentach byli gotowi na pierwszy start. Będzie on dla nas również testem przed konkursami FIS Grand Prix w Polsce. Jeszcze przed zawodami w Kranju będziemy mieli wspólne zgrupowanie z Kadrą A w austriackim Ramsau - informuje szkoleniowiec.