PZN chce przedłużyć kontrakt ze Stefanem Horngacherem

Polscy skoczkowie przygotowują się do sezonu zimowego, którego główną imprezą będą igrzyska olimpijskie w Pjongczangu. Władze Polskiego Związku Narciarskiego myślą już o przedłużeniu kontraktu z trenerem kadry Stefanem Horngacherem.

W poprzednim sezonie Horngacher poprowadził "Biało-Czerwonych" do sukcesów. Polacy po raz pierwszy w historii zdobyli złoty medal mistrzostw świata w konkursie drużynowym. W Lahti na najwyższym stopniu podium stanęli: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki. W konkursie indywidualnym brąz MŚ wywalczył Piotr Żyła.



Kontrakt Horngachera z PZN obowiązuje do 1 maja 2018 roku. Prezes związku Apoloniusz Tajner i dyrektor sportowy Adam Małysz są zadowoleni z dotychczasowej współpracy i chcą przedłużyć umowę z austriackim szkoleniowcem.



"Horngacher odpowiedział, że praca w PZN jest dla niego bardzo satysfakcjonująca i cieszy go dalsza perspektywa pracy z reprezentacją Polski. Na razie jednak skupia się na przygotowaniach do sezonu olimpijskiego 2017/2018 oraz startu w Pjongczangu" - czytamy na stronie internetowej PZN.

