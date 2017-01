Puchar Świata w skokach. Peter Prevc i Janne Ahonen wystąpią w Zakopanem

W najbliższych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, które rozegrane zostaną w Zakopanem, wystąpią m.in. broniący Kryształowej Kuli Słoweniec Peter Prevc oraz legenda skoków Janne Ahonen.

Zdjęcie Peter Prevc /AFP

Prevc przez kilka ostatnich dni, zgodnie z zaleceniem lekarzy i szkoleniowców, odpoczywał od skakania. Dostał kilka dni przymusowego urlopu, który spędził na Wyspach Kanaryjskich.

Słoweniec nie miał dobrej pierwszej części sezonu, w klasyfikacji PŚ jest 17., mając 210 pkt, podczas gdy prowadzący Kamil Stoch - 833 pkt. Prevc brał pod uwagę nawet możliwość całkowitego wycofania się z rywalizacji, ale na razie z tej opcji Słoweńcy zrezygnowali. Liczą na to, że ich as wróci do formy sprzed roku, choć szans na powtórzenie sukcesów z ubiegłego sezonu już nie ma.

W ekipie Finlandii w Zakopanem pojawi się 39-letni Janne Ahonen, który w tym roku wystąpił dotychczas tylko w trzech konkursach w Ruce, Klingenthal i Lillehammer. Później z powodu słabych wyników został wycofany ze składu i trenował indywidualnie w Lahti.

W reprezentacji Austrii w Zakopanem wystąpią Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Manuel Fettner, Andreas Kofler, Markus Schiffner, Gregor Schlierenzauer i Daniel Huber. Schlierenzauer, który w Wiśle wrócił do skakania do ponadrocznej przerwie spowodowanej m.in. kontuzją, podkreśla, że bardzo lubi skakać w Polsce i liczy na lepsze wyniki na Wielkiej Krokwi niż w Wiśle.



Nadal nie wiadomo, czy w Zakopanem wystąpi drugi w PŚ w poprzednim sezonie Niemiec Severin Freund. W Wiśle nie startował z powodu grypy. Teraz, jak zapowiadają Niemcy, jego start w zawodach zależy od formy, jaką zaprezentuje na ostatnim treningu.



Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767 3. Domen Prevc (Słowenia) 751 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 502 6. Michael Hayboeck (Austria) 457 7. Manuel Fettner (Austria) 444 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 414 9. Piotr Żyła (Polska) 337 10. Severin Freund (Niemcy) 309 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 2397 pkt 2. Austria 2229 3. Niemcy 2029 4. Norwegia 1618 5. Słowenia 1399 Zobacz pełną tabelę