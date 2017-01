PŚ w Zakopanem. Tajner: Jeśli Stoch trafi, to nie ma dla niego rywala

Apoloniusz Tajner jest zadowolony z drugiego miejsca polskiej drużyny w sobotnim konkursie w Zakopanem. W niedzielę liczy na triumf Kamila Stocha. - Jeśli odda dwa takie skoki jak drugi sobotni, to nie ma rywala dla niego na ten moment – powiedział prezes PZN-u.

Tajner przesadnie nie żałuje sobotniej przegranej z Niemcami w "drużynówce". - Niedosytu nie ma. Drugie miejsce to jest doskonałe miejsce, nie ma o czym mówić - stwierdził.

Prezes PZN-u podkreślił jednak, że "nie wszystko wyszło optymalnie naszym zawodnikom".

- Świetnie skakał Żyła, świetnie Kot, Kubacki na swoim poziomie. W pierwszej próbie Stoch miał ruch tylny powietrza, nie było wiatru, ale przede wszystkim bardzo spóźnił i to był powód, że skok był krótszy i jeszcze taki "wykręcany" - analizował Tajner, były trener Adama Małysza.

- Z kolei drugi skok Stocha był bombowy, tak pięknie trafił, że zrekompensował błąd - powiedział.

Jak stwierdził Tajner, "większą niespodzianką były superskoki niemieckich zawodników".

- Obudzili się. Jeszcze tydzień temu nic nie wskazywało, że mogą być tak dobrzy. To jest niespodzianką bardziej niż to, że my znaleźliśmy się na drugim miejscu - ocenił.

- Pokonaliśmy zdecydowanie Słoweńców i Austriaków, to o czym tutaj mówić - cieszył się prezes związku.

- Troszeczkę tylko zabrakło i powinniśmy byli to wygrać. Nie ma co narzekać, ważne, że jeszcze jest rezerwa - zaznaczył.

W niedzielę sześciu polskich skoczków czeka w Zakopanem konkurs indywidualny.

- Jest apetyt na jutro. Jeśli Kamil odda dwa takie skoki jak drugi dzisiejszy, gdy płynnie, czyściutko trafił, bez żadnego szarpania, to nie ma rywala dla niego na ten moment - nie ma wątpliwości Tajner.

Zdjęcie Prezes Apoloniusz Tajner (z prawej) w towarzystwie prezydenta RP, Andrzeja Dudy /Andrzej Grygiel /PAP