PŚ w Zakopanem. Maciej Kot: Rzadko się skacze przy takiej publiczności

Piątkowe kwalifikacje skoczków w Zakopanem oglądało na Wielkiej Krokwi kilkanaście tysięcy widzów. – Przyszło więcej ludzi, niż na konkursy za granicą – cieszył się Maciej Kot. – To dla nas przywilej i radość, że możemy tu skakać – dodał zakopiańczyk.

Piąty zawodnik Pucharu Świata nie szalał w piątek na skoczni pod Tatrami. W treningach lądował na 125 i 123 m, a w kwalifikacjach skoczył 120 m.

- Bardzo spokojnie, treningowo podszedłem do tego dnia. Pojawiły się drobne techniczne mankamenty, ale to nie jest duży problem. Małe błędy na dojeździe i na progu, zwłaszcza w jednym skoku - oceniał swoje próby Kot.

W sobotę będzie jednym z czterech "Biało-czerwonych" w konkursie drużynowym. Zapewnił, że zespół przystąpi do rywalizacji w pozytywnych nastrojach, ale bez specjalnego nastrajania. - Specjalne nastrajanie nigdy nie pomaga. Nakładanie na siebie dodatkowej presji często powoduje gorsze skoki, ciśnienie jest zbyt duże - podkreślił 25-letni zawodnik.

- Podchodzimy do tego jak do każdego innego konkursu, chcemy dać z siebie sto procent, zrealizować swoje zadanie i dać wiele radości polskim kibicom - zaznaczył.

Kot był zachwycony liczbą i postawą kibiców podczas piątkowych skoków.

- Rzadko się zdarza skakać przy takiej publiczności. Na kwalifikacje przyszło więcej ludzi niż na przeciętne konkursy Pucharu Świata za granicą, atmosfera jest naprawdę magiczna. To dla każdego z nas jest przywilej i wielka radość, że może tutaj skakać - nie ukrywał.

Czy swoja, tak liczna publiczność nie paraliżuje? - Można to interpretować dwojako, jeśli ktoś ma słabszą psychikę, to skacze się trudniej, jeśli ktoś ma dobrą psychikę i potrafi pozytywnie to wszystko wykorzystać, to naprawdę jest taki dodatkowy power - stwierdził skoczek z Zakopanego.

"Biało-czerwoni" są liderem Pucharu Narodów, czyli klasyfikacji drużynowej sezonu. Czy to coś zmienia? - Zmienia tylko kolor numerka startowego. Fakt, że jest się faworytem, stwarza dodatkową presję. Trzeba robić swoje i skakać najlepiej jak potrafimy - podsumował.

Z Zakopanego Waldemar Stelmach​

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767 3. Domen Prevc (Słowenia) 751 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 502 6. Michael Hayboeck (Austria) 457 7. Manuel Fettner (Austria) 444 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 414 9. Piotr Żyła (Polska) 337 10. Severin Freund (Niemcy) 309 Zobacz pełną tabelę