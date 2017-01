PŚ w Zakopanem. Kamil Stoch wygrał po raz czwarty z rzędu!

Szaleństwo na Wielkiej Krokwi w Zakopanem! Kamil Stoch wygrał czwarte z rzędu zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej! Pozostałe miejsca na podium zajęli Niemcy - Andreas Wellinger i Richard Freitag.

Zdjęcie Podium w Zakopanem (od lewej): Andreas Wellinger, Kamil Stoch, Richard Freitag /Mateusz Jagielski /East News

Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi w serii próbnej potwierdził, że o jego formę nie mamy co się martwić. Lider "Biało-czerwonych" skoczył 129,5 m, co dało mu trzecie miejsce. Stocha wyprzedzili tylko Niemiec Richard Freitag (133 m) i Austriak Michael Hayboeck (130,5 m). Miejsca pozostałych reprezentantów Polski w serii próbnej: 14. Dawid Kubacki, 18. Jan Ziobro, 23. Maciej Kot, 30. Piotr Żyła, 33. Stefan Hula. Konkurs to jednak zupełnie co innego niż skoki treningowe.

Sędziowie zdecydowali, że zawodnicy rozpoczną zawody z 13. belki startowej. Odległości uzyskiwane na początku zawodów nie były zbyt imponujące. Powody do zadowolenia miał Czech Viktor Polasek, który skoczył 126,5 m i z notą 132,6 pkt objął prowadzenie. Wrzawa na Wielkiej Krokwi podniosła się, kiedy wystartował Jan Ziobro. Doping kibiców poniósł 25-letniego zawodnika, który poszybował aż na 130 metrów (138,8 pkt), co dało mu pozycję lidera.

Z walką o czołowe lokaty szybko pożegnał się Gregor Schlierenzauer. Słynny Austriak skoczył tylko 119 m (119,9 pkt). Z takim wynikiem "Schliri" nie awansował do finałowej serii, co było sporą niespodzianką.



W ślady Ziobry nie poszedł Stefan Hula, choć może być zadowolony ze swojej próby. Doświadczony zawodnik uzyskał 124,5 (125,6 pkt), co dało mu pewny awans do czołowej "30". Liderem cały czas był Ziobro. Do momentu aż swojej próby nie oddał Dawid Kubacki. Zawodnik miejscowej Wisły Zakopane poszybował na 129,5 m i z notą 139,3 pkt znalazł się na czele stawki. W tym momencie mieliśmy dwóch Polaków na prowadzeniu! Taka sytuacja utrzymała się do skoku Andreasa Wellingera. Niemiec przekroczył o pół metra barierę 130 m (143,7 pkt). W tym momencie był to najdłuższy skok w konkursie i dzięki temu Wellinger wyprzedził Kubackiego oraz Ziobrę. Kolega z drużyny Wellingera Richard Freitag również spisał się świetnie - 132,5 m (144,6 pkt), co oczywiście dało mu pozycję lidera.

Wspaniale zaprezentował się Piotr Żyła. Sympatyczny skoczek wylądował tam, gdzie Freitag, ale otrzymał niższe noty od Niemców (140,1 pkt). Żyłę z podium wypchnął inny reprezentant Niemiec Markus Eisenbichler (133 m, nota 141,9 pkt).



Dobrze spisał się Maciej Kot, ale nie aż tak dobrze jak Żyła, Kubacki i Ziobro. Skoczył 127,5 m (133,9 pkt).

Z niecierpliwością czekaliśmy na skok Kamila Stocha. Lider "Biało-czerwonych" gorąco dopingowany przez kibiców poszybował na 130,5 m (140,8 pkt), co dawało mu szóste miejsce po pierwszej serii. Na prowadzeniu było dwóch Niemców - Freitag i Wellinger. Trzecią lokatę zajmował Austriak Michael Hayboeck.

Do finałowej serii "Biało-czerwoni" awansowali w komplecie.

PŚ. Kamil Stoch zwycięzcą drugiego konkursu w Zakopanem (Galeria) Kamil Stoch na podium w Zakopanem

Drugi skok Huli był słabszy niż ten w pierwszej serii - 122 m. Rywale jednak spisali się gorzej i była szansa, że nasz zawodnik przesunie się w górę klasyfikacji. Ostatecznie uplasował się na 24. miejscu. Peter Prevc jeszcze ma wahania formy. W pierwszej miał 125,5 m, ale w drugiej aż 131 m. Słoweniec z łączną notą 271 pkt wysunął się na czoło stawki. Obrońcę Kryształowej Kuli zdołał wyprzedzić Kot. Nasz zawodnik uzyskał 124,5 m (271,6 pkt), ale dostał dużą rekompensatę za wiatr. Kot tylko chwilę cieszył się z pozycji lidera, bo dalej od niego poszybował Niemiec Karl Geiger (127 m, nota 274,9 pkt). Szybko jednak inny z rodziny Prevców znalazł się na prowadzeniu. Dokonał tego utalentowany Domen skokiem na 130 m (276,6 pkt).

Pozostało jeszcze 10 najlepszych zawodników, w tym aż czterech Polaków. Ziobro nie zdołał utrzymać miejsca w ścisłej czołówce. 125,5 m to było za mało. Ciśnienie wytrzymali za to Kubacki, Żyła i oczywiście Stoch. Lider klasyfikacji generalnej PŚ znakomitym skokiem na 131 m został nowym liderem (287,4 pkt) i czekał, co zrobią rywale. Drugi po I serii Wellinger uzyskał 133 m, ale to nie wystarczyło na Stocha. Freitag również nie dał rady i to oznaczało czwarte z rzędu zwycięstwo Stocha i 20. w karierze! Łącznie na podium zawodów pucharowych stanął po raz 40!

Wyniki Polaków:

1. Kamil Stoch 130,5 i 131 m (287,4 pkt)



6. Piotr Żyła 132,5 i 128 m (279,1 pkt)



8. Dawid Kubacki 129,5 i 128,5 (277,4 pkt)

12. Maciej Kot 127,5 m i 124,5 m (271,6 pkt)

14. Jan Ziobro 130 m i 125,5 m (269,5 pkt)



24. Stefan Hula 124,5 m i 122 m (254,3 pkt)

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 933 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 803 3. Domen Prevc (Słowenia) 780 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 524 6. Michael Hayboeck (Austria) 502 7. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 464 8. Manuel Fettner (Austria) 458 9. Piotr Żyła (Polska) 377 10. Richard Freitag (Niemcy) 329 Zobacz pełną tabelę