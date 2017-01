​PŚ w Zakopanem. Kamil Stoch po "drużynówce": Piotrek Żyła jest bohaterem

- Bohaterem dnia jest zdecydowanie Piotrek Żyła, który oddał dwa wspaniałe skoki - komplementował kolegę z drużyny Kamil Stoch. "Biało-czerwoni" zajęli drugie miejsce w "drużynówce" w Zakopanem, ustępując tylko Niemcom.

Niemcy skakali w sobotnim konkursie rewelacyjnie i o 5,1 punktu wyprzedzili Orłów. Trzecia była Słowenia.

- Dzisiaj był piękny konkurs, wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy dużo pozytywnych emocji jako drużyna - mówił nam zaraz po konkursie Stoch.

- Bohaterem dnia jest zdecydowanie Piotrek Żyła, który oddał dwa wspaniałe skoki - podkreślał zasługi kolegi z drużyny jej lider. Gdyby był to konkurs indywidualny, Żyła, dzięki skokom na 133,5 m i 137,5 m, zająłby drugie miejsce, za Peterem Prevcem.

- Cała drużyna, włącznie ze sztabem szkoleniowym i kibicami, zasługuje na medal, bo wykonaliśmy naprawdę ciężką pracę. Każdy z nas dawał z siebie wszystko i wspólnie osiągnęliśmy ten sukces - zaznaczył Stoch.

Nie ukrywał, że popełnił błędy, przede wszystkim w pierwszej próbie.

- W drugim skoku starałem się zrobić najlepiej to, co potrafię. Pierwszy skok był totalnie spóźniony i drugi chciałem oddać dobry, żeby móc się cieszyć razem z kolegami i kibicami, i to zdołałem zrealizować - cieszył się lider klasyfikacji Pucharu Świata.

- W finałowym skoku miałem problemy ponieważ leciałem trochę krzywo i chciałem dobrze wylądować telemarkiem. Przypłaciłem to takim głębszym wypadem i wyrwało mi zapięcie z narty. Na szczęście nic złego się nie stało - wyjaśnił Stoch.

Czy Stoch lubi konkursy drużynowe bardziej niż indywidualne? - Każdy konkurs uwielbiam i każde skoki są dla mnie ważne - podsumował.

Z Zakopanego Michał Białoński, Waldemar Stelmach

