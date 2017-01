PŚ w Zakopanem. Kamil Stoch: Jeżeli to był sen, to nie chcę się budzić

- Emocjonalnie nie mogę w to uwierzyć. Cel został osiągnięty. Jeżeli to był sen, to nie chcę się budzić - powiedział Kamil Stoch po zwycięstwie w konkursie indywidualnym w skokach narciarskich w Zakopanem.

Zdjęcie Kamil Stoch na podium /Mateusz Jagielski /East News Skoki Narciarskie PŚ w Zakopanem. Kamil Stoch wygrał po raz czwarty z rzędu!

To było czwarte zwycięstwo z rzędu polskiego skoczka w zawodach Pucharu Świata i już 20. w karierze. Stoch powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej, w której zgromadził już 933 punkty.

Skoczek z Zębu po pierwszej serii zajmował dopiero szóste miejsce, ale tracił tylko 3,8 punktu do prowadzącego Niemca Richarda Freitaga. Atak Polaka w drugiej serii był jednak zabójczy dla rywali. Każdy z następnych, którzy po nim skakali, nie był w stanie wyprzedzić naszego reprezentanta. Drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger, który stracił 1,6 pkt do zwycięzcy, a trzecie Freitag - 3,2.



- Drugi skok był zdecydowanie lepszy. W pierwszym zabrakło tempa na progu, był on spóźniony - tłumaczył Stoch zaraz po konkursie.



- Zrobiłem, co do do mnie należało, chciałem się dzisiaj bawić, nie musiałem go wygrywać, ale być znowu w gronie najlepszych - dodał.

Lider naszej reprezentacji był również zadowolony z postawy kolegów.



- Dzisiaj cała drużyna spisała się na medal, ten weekend był dla nas - mówił Stoch.

W niedzielę, w pierwszej dziesiątce w Zakopanem, uplasowali się także Piotr Żyła (szóste miejsce), Dawid Kubacki (ósme), a wysoko konkurs zakończyli Maciej Kot, który był 12., i Jan Ziobro (14.).

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 933 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 803 3. Domen Prevc (Słowenia) 780 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 524 6. Michael Hayboeck (Austria) 502 7. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 464 8. Manuel Fettner (Austria) 458 9. Piotr Żyła (Polska) 377 10. Richard Freitag (Niemcy) 329 Zobacz pełną tabelę