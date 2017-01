PŚ w Wiśle. "W sobotę wygra Żyła, w niedzielę Stoch"

- Według prognoz w weekend spodziewamy się powiewów wiatru, ale ze sprzyjającego skoczkom kierunku. Obiekt w Wiśle Malince jest gotowy na dalekie skoki. Wszystko będzie zależało od jurorów - powiedział wiceprezes PZN Andrzej Wąsowicz przed zawodami PŚ skoczków.

Zdjęcie Piotr Żyła (z lewej) i Kamil Stoch /AFP Skoki Narciarskie Maciej Kot bojowo nastawiony przed konkursami w Wiśle

W sobotę i niedzielę na skoczni HS 134 rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne. W obu wystartuje niemal cała czołówka klasyfikacji generalnej, w tym Austriak Stefan Kraft, do którego należy rekord skoczni. W 2013 r. uzyskał on 139 m.

Reklama

Andrzej Wąsowicz powiedział, że w czwartek organizatorzy konkursu zmagali się z nadmiarem śniegu na skoczni. - Usuwamy świeży, luźny śnieg, który spadł w ostatnich godzinach. Dziś sobie z tym poradzimy - zapewnił działacz.

Organizatorzy poinformowali, że w kwalifikacjach do obu konkursów wystartuje 68 zawodników z 17 krajów. - Do Wisły, oprócz polskich skoczków, m.in. triumfatora 65. Turnieju Czterech Skoczni - Kamila Stocha, oraz drugiego w tym prestiżowym cyklu Piotra Żyły, przyjadą lider oraz wicelider Pucharu Świata - Słoweniec Domen Prevc i Norweg Daniel Andre Tande. Z czołowej "dziesiątki" zabraknie tylko Niemca Severina Freunda. Po długiej przerwie do rywalizacji na skoczni wraca Austriak Gregor Schlierenzauer, który właśnie Wisłę wybrał jako miejsce startu - podali organizatorzy.

Wąsowicz wierzy, że oba konkursy należały będą do Polaków. - W sobotę wygra Żyła, w niedzielę Stoch - zapewnił.

Podobnie jak w poprzednich latach po piątkowych kwalifikacjach w amfiteatrze w centrum Wisły uroczyście wręczone zostaną numery startowe czołowym zawodnikom Pucharu Świata Wisła 2017. Na scenie zagości dziewięciu najlepszych skoczków narciarskich w klasyfikacji generalnej cyklu, w tym aż trzech Polaków: trzeci w "generalce" Stoch, piąty Maciej Kot oraz 10. Żyła. Numer otrzyma także 11. Andreas Kofler, który skorzysta z nieobecności Freunda.

Oba konkursy na skoczni obejrzy komplet publiczności. Bilety zostały już dawno wyprzedane. Zainteresowanie nimi - zwłaszcza po ostatnich sukcesach Polaków - było ogromne. Z myślą o kibicach, którzy nie zobaczą zawodów na własne oczy, organizatorzy przygotowali w wiślańskim amfiteatrze strefę kibica. Będzie można obejrzeć w niej transmisję konkursów, a także uczestniczyć w zabawie przy muzyce. Wystąpią m.in. zespoły Weekend i Baciary.

Skocznia HS 134 w Wiśle Malince jest największym tego typu obiektem w Beskidach. W latach 2005-2008 została gruntownie zmodernizowana. PŚ zagości w Wiśle po raz piąty.

Program zawodów:

piątek, 13 stycznia

16.00 - trening (dwie serie)

18.00 - kwalifikacje

sobota, 14 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 15 stycznia

14.30 - kwalifikacje