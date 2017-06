PŚ w Wiśle. Małysz: Nie będę spokojny do dnia zawodów

14-15 lipca w Wiśle rozpocznie się cykl Letniej Grand Prix w skokach, a już 18-19 listopada Wisła, po raz pierwszy w historii, zorganizuje inauguracyjne zawody Pucharu Świata. - Nie chcę nawet myśleć, co się stanie, gdyby się nie udało - martwi się Adam Małysz.

Zdjęcie Adam Małysz na skoczni w Wiśle /Mateusz Jagielski /East News

Puchar Świata jeszcze nigdy nie zaczynał się w Polsce i nigdy nie zaczynał się tak wcześnie.

Międzynarodowa Federacja Narciarska zaufała Wiśle, stawiając warunek zamontowania przed listopadowymi konkursami na skoczni im. Adama Małysza torów lodowych.

Czy zdążymy z modernizacją skoczni, czy pogoda nie storpeduje zawodów już w listopadzie?

- Nie jestem spokojny i pewnie nie będę do dnia zawodów. Albo nawet ich zakończenia. Od początku byłem ostrożny jeśli chodzi o prognozowanie możliwości otrzymania zadania organizacji tych konkursów. Szczerze? Wątpiłem, że działacze FIS zgodzą się na przeniesienie inauguracji do Polski. Mając w pamięci ich wcześniejsze oceny i uwagi dotyczące organizacji Pucharów Świata w Wiśle nie do końca wierzyłem, że teraz potraktują nas na tyle łagodnie, by przyznać nam pierwszy weekend w kalendarzu - mówi Małysz w rozmowie zamieszczonej na oficjalnej stronie malysz.pl.

- Dlatego tym bardziej zaskakujące było dla mnie to, że kiedy już podczas spotkania w Portoroż pokazano kalendarz Pucharu Świata na sezon 2017/18 z Wisłą na początku, nie było żadnych głosów sprzeciwu. W zasadzie nawet żadnej dyskusji, pytań choćby. Jakby wszyscy już wcześniej zaakceptowali ten ruch - dodaje dyrektor reprezentacji w skokach.

- Teraz nie możemy nawalić. Mam nadzieję na perfekcyjne przygotowanie i same zawody. Najważniejsze to zdążyć na czas z modernizacją obiektu. Skoczni nie remontuje PZN, a Centralny Ośrodek Sportu. Potrzebne są przetargi, postępowania zabierające czas, którego mamy coraz mniej. A trzeba zrobić wszystko, by nie zawieść zaufania, którym nas obdarzono - podkreśla.

- Nie chcę nawet myśleć co się stanie, gdyby się nie udało. Bo w konsekwencji Wisła mogłaby stracić nie tylko inaugurację, lecz konkursy Pucharu Świata w ogóle. To czarny scenariusz - mówi Małysz. Cała rozmowa na malysz.pl.

W.S.