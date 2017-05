PŚ w skokach. Zwrot akcji. Inauguracja sezonu zimowego w Wiśle!

Najbliższy zimowy sezon Pucharu Świata w skokach rozpocznie się dwoma konkursami w Wiśle! Komisja skoków FIS przychyliła się do wniosku Polskiego Związku Narciarskiego w tej sprawie i zmieniła pierwotny kalendarz.

Komisja obradująca w słoweńskim Portorożu zaakceptowała wniosek polskiej strony i przyznała Wiśle prawo organizacji inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2017/2018.

Najlepsi skoczkowie na świecie pojawią się na obiekcie im. Adama Małysza w dniach 18-19 listopada (sobota-niedziela) i wezmą udział w dwóch wieczornych konkursach (drużynowym i indywidualnym) - poinformował PZN.

W pierwotnej wersji Wisła miała organizować tylko jeden konkurs w styczniu 2018 roku, w czwartek przed weekendem konkursów w Zakopanem, które odbędą się 13 i 14 stycznia.



Nigdy wcześniej sezon Pucharu Świata w skokach nie miał swojej inauguracji w Polsce.

Komisja FIS przychyliła się do wniosku Polskiego Związku Narciarskiego, powtarzając znany już wcześniej warunek - do 31 października na skoczni w Wiśle muszą zostać zamontowane tory lodowe.



Remont skoczni w Wiśle-Malince, polegający na budowie torów lodowych i osłon przeciwwiatrowych w dwóch etapach, ma gwarancje finansowe ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki - zapewnia PZN.



W pierwszym etapie założone zostaną tory lodowe (procedura już została rozpoczęta). Zakończenie pierwszego etapu zaplanowane jest do 31 października. W drugim etapie, wiosną 2018 roku zamontowane zostaną osłony przeciwwiatrowe. Pomiary siły i kierunków wiatru będą prowadzone od września do końca marca przyszłego roku.



Organizatorzy inauguracji Pucharu Świata są też przygotowani na konieczność naśnieżenia obiektu. Firma Supersnow, która jest Partnerem Polskiego Związku Narciarskiego, potwierdziła, że zaśnieży zeskok skoczni i przygotuje go do skakania do 6 listopada, za pomocą nowoczesnych instalacji sztucznej produkcji śniegu.



Dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer oraz delegaci techniczni FIS zwracali organizatorom PŚ w Wiśle uwagę na to, że kluczową inwestycją związaną z komunikacją i płynnością ruchu podczas zawodów jest budowa chodnika w okolicy skoczni. Miasto Wisła zobowiązało się do rozwiązania tej kwestii. W roku 2018 zostanie wykonany pas chodnika na odcinku ok. 800 metrów od skoczni w kierunku miasta, co pozwoli na utrzymanie płynnego ruchu samochodowego dwukierunkowego, usprawni komunikację i zlikwiduje zatory komunikacyjne w czasie zawodów i bezpośrednio po zawodach.



Prezydium Polskiego Związku Narciarskiego zgłosiło też chęć organizacji zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle jako zawodów otwarcia sezonu narciarskiego w listopadzie w latach 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

