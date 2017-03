PŚ w skokach. Wellinger pierwszym liderem Raw Air. Maciej Kot - szósty

Maciej Kot był szósty, Piotr Żyła - siódmy, Dawid Kubacki - ósmy, a Kamil Stoch - 11. w prologu turnieju Raw Air w Norwegii. Pierwszym liderem został Niemiec Andreas Wellinger. Kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Oslo, nie licząc czołowej dziesiątki, wygrał Niemiec Richard Freitag, a drugi był Kubacki. Klemens Murańka został zdyskwalifikowany.

Zdjęcie Kamil Stoch /AFP

W sobotę w Oslo odbędzie się konkurs drużynowy, a dzień później rywalizacja indywidualna w ramach PŚ. W niedzielnym konkursie wystartuje też Jan Ziobro, który w kwalifikacjach był piąty, a łącznie z najlepszą dziesiątką - 14. W zawodach zabraknie Stefana Huli i Murańki.



Reklama

Sześć konkursów w Norwegii (cztery indywidualne i dwa drużynowe) i kwalifikacje do nich, rozgrywane do następnej niedzieli, składają się w turniej Raw Air. To pierwsza jego edycja, a na zwycięzcę czeka 60 tys. euro.

Czołowa dziesiątka, na tradycyjnych zasadach, nie musi kwalifikować się do konkursu PŚ. By jednak walczyć o czołowe miejsca w klasyfikacji łącznej Raw Air, zawodnicy nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z kwalifikacji.

Pewni występu w niedzielę byli Stoch, Kot i Żyła. Ten ostatni wskakuje do czołowej dziesiątki dzięki nieobecności Domena Prevca.

Zawodnicy rozpoczęli rywalizację w kwalifikacjach z 14. belki startowej, a trybuny słynnej skoczni świeciły pustkami.



Jako pierwszy z Polaków miał skakać Murańka, ale został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon, podobnie jak siedmiu innych zawodników, choćby Norweg Anders Fannemel. Oznacza to, że Polaka zabraknie w niedzielnym konkursie, nie zdobędzie też pierwszych punktów w Raw Air.

Tylko 110,5 m skoczył Hula. Nie zbliżył się nawet do punktu K (120 m) i już wiedział, że nie wystartuje w niedzielę.



Od razu za to awans zapewnił sobie Ziobro, który popisał się ładnym skokiem na 124 m. Na 125,5 m wylądował Kubacki, objął prowadzenie i zapewnił sobie awans do niedzielnych zawodów. Ostatecznie był w drugi w kwalifikacjach, wśród zawodników którzy musieli się kwalifikować.

Wygrał Niemiec Freitag, który popisał się skokiem na 128 m.

Pozostała najlepsza dziesiątka. Zaczął ją Żyła i również wylądował na 128 m, ale przegrał z Freitagiem o 2,9 pkt. Jako pierwszy granicę 130 m przekroczył Słoweniec Peter Prevc. Skok na 130,5 m pozwolił mu wskoczyć na pierwsze miejsce.

Wysoką formę potwierdził Niemiec Andreas Wellinger, który, skokiem na 132,5 m, zdetronizował Prevca. Zaraz po Wellingerze na belce usiadł Kot i doleciał do 129 m.

Austriak Stefan Kraft, który w PŚ depcze po piętach Stochowi, skoczył 126,5 m.

Jako ostatni skakał Stoch i wylądował na 124,5, co dało mu 11. miejsce na starcie Raw Air. Pierwszym liderem został Wellinger, przed Prevcem i Freitagiem.

Wyniki kwalifikacji w Oslo:

Zdjęcie fis-ski.com /

WS

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę